Emekli %37.76 oranlı zamlı kazanç tablosu netleşti! OVP verisi geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap ortaya çıktı! 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

İYİLEŞTİRME HAZIRLIĞI

Emekliler kesin zam oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Emeklilere iyileştirme hazırlıkları da başladı. İyileştirme Ocak ayında maaşlara yansıtılabileceği gibi, bu tarih beklenmeden ara zam şeklinde de yapılabilecek. Burada seyyanen zam ya da oransal artış formülleri gündemde. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de artırılması söz konusu olabilecek.