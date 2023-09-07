Emekli %37.76 oranlı zamlı kazanç tablosu netleşti! OVP verisi geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap ortaya çıktı! 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
Emekli ve memur zammı konusundaki çalışmalar hızla ilerliyor. Orta Vadeli Plan (OVP) çerçevesinde tahmin edilen enflasyon beklentisine göre yeni emekli maaşı ve memur zammı hesaplama tablosu netleşti. Ayrıca, ikramiye ve emekli maaşı düzenlemesi için milyonlarca kişi, Meclis'in açılmasını bekliyor. Bu düzenlemelerin yanı sıra, SED ödemeleri dahil 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşları da memur zammı ile artacak. İşte emekli ve memur zamlı maaş hesaplamaları!
Giriş Tarihi: 07.09.2023
06:56 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
06:56
Emekli ve memur zammı için yeni belirlemeler Ocak ayında yapılacak. Emekli maaşı düzenlemesi için de hazırlıklar sürdürülüyor. Bu süreçte güçlü bir ipucu geldi. Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında yeni enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak açıklandı. Ayrıca, emekli maaşı ve memur zammı için büyük önem taşıyan 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 olarak belirlendi. İşte emekli maaş zammı için detaylar!
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İŞTE 6 AYLIK ORAN
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammını, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hafta başında açıklanan veriler Temmuz-Ağustos artışını yüzde 19.44 olarak göstermişti. OVP'deki tahminine göre ise bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.
İYİLEŞTİRME HAZIRLIĞI
Emekliler kesin zam oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Emeklilere iyileştirme hazırlıkları da başladı. İyileştirme Ocak ayında maaşlara yansıtılabileceği gibi, bu tarih beklenmeden ara zam şeklinde de yapılabilecek. Burada seyyanen zam ya da oransal artış formülleri gündemde. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de artırılması söz konusu olabilecek.
Bu yılın Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.40 çıkmıştı. 14.60 puanlık ek iyileştirmenin bu orana eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 30'a yükseltilmişti. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı.
Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle ise taban aylık ödemesinde bir iyileştirme daha yapılmış, en düşük ödeme 7 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında da yüzde 19.77 çıkan zam oranı yüzde 25'e yükseltilmişti.