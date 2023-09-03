Suriye’de Arap aşiretleri PKK’ya başkaldırdı! Çatışmalar Rakka ve Haseke kırsallarına sıçradı

Çatışmaların merkezindeki Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki alanlarda 27 Ağustos'tan beri 24 köyde terör örgütünün işgaline son verilmişti. Terör örgütü dün düzenlediği saldırıda iki köyü geri almıştı.

Arap aşiretleri dün akşam saatlerinde, Münbiç kırsalında da dört köyü PKK/YPG'den arındırmıştı.