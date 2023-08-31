Suriye’nin kuzeyinde aşiretler PKK’ya karşı ayaklandı! Suriye’nin kuzeyinde hangi proje çöktü ve çatışma başladı?

Bu mesaj Amerika'ya verildi. Bu bölgenin kaderi bu olamaz. Kendi doğal kaynakları sömürülüyor, elinde hiçbir şeyin garantisi yok. Ne mal ne can ne de namusun garantisi yok. Bu bir kader ve bu coğrafyada kısır döngü sürüyor. Bunun kırılması lazım. Bunun için toplu bir direniş hattı gerekiyor. Aşiretler bunu hedefledi ancak zaman içerisinde bu birliktelik sağlanmadı. Çünkü ABD bunun önüne geçmek için insan katledecek tedbirler almaya çalıştı. Bunu da PKK üzerinden yaptı.