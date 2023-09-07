Arap aşiretler PKK ile savaşıyor! A Haber PKK’dan alınan köyde

Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretler ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalara sürüyor. Arap aşiretler onlarca köyü teröristlerden temizledi. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel Arap aşiretlerin terör örgütü PKK'dan geri aldığı o köylerden birinde. İşte tüm detaylar…

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