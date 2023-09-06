İstanbul’da yağış sürecek mi? Sağanak neden sele döndü? Lokal felaketlerin sebebi ne?

Güven Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yaşadığımız bu duruma anormal diyemiyoruz. Bundan sonraki dönemlerde maalesef bu şekilde devam edeceğini gösteriyor. İklim krizi tam olarak bu oluyor. Önümüzdeki günlerde bunları yaşamamız olasıdır. Ani ve kuvvetli yağışlar çok kısa bir yağışı kapsıyor ve etrafındaki bölgelerde yağış gözükmüyor. Dün İstanbul'da görülen yağış bunun bir benzeri oldu. Yağışlar deniz üzerinden geliyor ve şu anda denizlerimiz çok sıcak. Hatta şu anda denizleri sıcak normallerin üzerinde seyrediyor. İşte aniden karaya çıkan hava çok kuvvetli bir şekilde yağış bırakıyor. Bu yağış rüzgarla birlikte geldi ve çok kuvvetli bir yağışı bölgeye bıraktı.