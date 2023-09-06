İstanbul’daki sel bölgesinden İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi: Ne zaman dönecekler öldükten sonra mı?

Sağanak yağmur ve sel İstanbul'da etkili oldu, Ayamama Deresi'ni yakın konumda yer alan ilçeler başta olmak üzere birçok noktada su baskınları oluştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel ve baskınlardan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun incelemeleri sırasında Kırlangıç Sokak'ta yaşayan bir çevre sakini, "İSKİ'yi 22.00'da aradım saat 01.30 oldu hala bana dönmediler, burada yalnızca bu mahalle yok, arka mahallelerde bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi?