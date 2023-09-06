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Haberler Galeri İstanbul'da sel felaketi 2 can aldı! Cadde, sokak ve bodrum katları çamurla doldu! İşte megakentin son hali A Haber drone kamerasında

İstanbul'da sel felaketi 2 can aldı! Cadde, sokak ve bodrum katları çamurla doldu! İşte megakentin son hali A Haber drone kamerasında

Son dakika haberi... İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Küçükçekmece'deki selin izlerini drone kamaerasıyla gözler önüne serdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 08:20
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İstanbul’da sel felaketi 2 can aldı! Cadde, sokak ve bodrum katları çamurla doldu! İşte megakentin son hali A Haber drone kamerasında

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzeyinde yer alan ilçelerde dün saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da sel felaketi 2 can aldı! Cadde, sokak ve bodrum katları çamurla doldu! İşte megakentin son hali A Haber drone kamerasında
Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.
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İstanbul’da sel felaketi 2 can aldı! Cadde, sokak ve bodrum katları çamurla doldu! İşte megakentin son hali A Haber drone kamerasında
Açıklamada, su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşların da selden kısmen etkilendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
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İstanbul’da sel felaketi 2 can aldı! Cadde, sokak ve bodrum katları çamurla doldu! İşte megakentin son hali A Haber drone kamerasında

"Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

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İstanbul’da sel felaketi 2 can aldı! Cadde, sokak ve bodrum katları çamurla doldu! İşte megakentin son hali A Haber drone kamerasında

Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."