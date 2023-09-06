İstanbul’da sel felaketi 2 can aldı! Cadde, sokak ve bodrum katları çamurla doldu! İşte megakentin son hali A Haber drone kamerasında

"Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.