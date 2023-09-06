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Metro İstanbul'dan seferlerle ilgili açıklama! Siteler ve Turgut Özal istasyonlarına ulaşım yok

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Metro İstanbul’dan seferlerle ilgili açıklama! Siteler ve Turgut Özal istasyonlarına ulaşım yok

İstanbul genelinde yaşanan sel felaketinin ardından aksama yaşayan metro seferleriyle ilgili açıklama geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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