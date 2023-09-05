Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret yağmuru: Sorumsuz, bilgisiz ve cahil...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "kansız" diyen ve CHP'ye hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Genel Başkan Danışmanı olarak ataması sonrası Fatih Altaylı, Bay Kemal'e hakaretler yağdırdı. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun "Bir arkadaşım tavsiye etti" cümlesine yönelik "Bu adam CIA eski direktörünü MİT'in başına atayabilirdi. Bu kadar sorumsuz, bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi kendisine "Kansız" diyen ve CHP'ye hakaretler eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Genel Başkan Danışmanı olarak göreve getirdi.
Yaman, bu haberi sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah" ifadeleriyle duyurdu.
"BU ÜLKENİN 3 BÜYÜK SORUNU CHP, CEMAAT, PKK"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'yi de hedef alan açıklamalarda bulunarak, "Bu ülkenin 3 büyük sorunu CHP, cemaat ve PKK'dır. Emin olun bu İsrail işbirlikçileri olmasaydı dünyanın en güçlü devletlerinden biri olurduk." dediği ortaya çıktı.
"BİLSEYDİM ELBETTE ATAMAZDIM"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" dedi.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Altaylı CHP'de yaşanan bu skandalı yorumlarken Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdı.
İşte Altaylı'nın sözlerinde öne çıkanlar:
"İYİ Kİ KAZANMAMIŞ MI ACABA DEDİM"
Bu olay bana "İyi ki kazanmamış mı acaba" dedirten ilk vaka oldu. Size sövmüş, partinize sövmüş, Atatürk'e sövmüş siz bunu danışman yapıyorsunuz. Tek amacımız Batman'da biraz oy arttırmak.
CIA ESKİ DİREKTÖRÜNÜ MİT'İN BAŞINA ATARDI
"Bu kafa Türkiye'yi yönetmeye talip oluyor ve 2.5 puan daha alsa yönetecekti. Bu adam CIA eski direktörünü MİT'in başına atayabilir mesela. 'Baba nasıl atadın? dediğin zaman da valla bir arkadaşım söyledi benin de haberim yoktu CIA direktörü olduğundan bunun' diyebilir. Vallaha yapabilir. Rus ajanını getirip İçişlerine falan koyar yani. Böyle acayip bir adam bu."
SORUMSUZ BİLGİSİZ CAHİL...
Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyleyen Altaylı, "Bu kadar sorumsuz, bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil.. Cahil evet başka bir açıklaması yok bunun. Yeteneksiz, inanamadım yani inanamadım" şeklinde konuştu.
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