Fatih Altaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret yağmuru: Sorumsuz, bilgisiz ve cahil...

CIA ESKİ DİREKTÖRÜNÜ MİT'İN BAŞINA ATARDI

"Bu kafa Türkiye'yi yönetmeye talip oluyor ve 2.5 puan daha alsa yönetecekti. Bu adam CIA eski direktörünü MİT'in başına atayabilir mesela. 'Baba nasıl atadın? dediğin zaman da valla bir arkadaşım söyledi benin de haberim yoktu CIA direktörü olduğundan bunun' diyebilir. Vallaha yapabilir. Rus ajanını getirip İçişlerine falan koyar yani. Böyle acayip bir adam bu."