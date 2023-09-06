CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na koltuk resti: Genel başkan adayı olmak istiyorum
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan katıldığı televizyon yayında, gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. CHP’li Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu karşısında genel başkanlığa aday olmak istediğini açıkladı. Özcan, "12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden önce 1 yıl daha sonra kesin ihraç kararıyla gönderilen Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nu katıldığı canlı yayında adeta bombaladı.
TANJU ÖZCAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER
CHP'de acil bir değişime ihtiyaç olduğunu söyleyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmuştu.
"ATATÜRK'E KARŞI KİN VAR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı bir kin olduğunu öne süren Tanju Özcan "Bunu ilk kez söylüyorum." diyerek, "Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var." ifadelerini kullanmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi işaret eden Tanju Özcan şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu'nun gittiği yol yol değil. Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak vurgular aslında özel sohbetlerde İhsan Sabri Çağlayangil'le yaptığı 'Dersim' röportajı... Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı 'Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var.
Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. 'Dersim'de bir harekat yapılıyor. Kimi sorumsuz CHP'liler daha doğrusu hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayan bazıları var 'Dersim Katliamı' falan diyor.
Kardeşim bir bölgede ayaklanma olmuş senin askerine, polisine, köprüne saldırılar oluyor vergi vermeyi reddediyor. Buna müdahale ediyorsun. 'Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum."
BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜMÜŞTÜ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü. Özcan 3 Temmuz'da başlattığı yürüyüşü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde noktaladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirlerde bulunan Özcan koltuk fırlatarak istifa çağrısı yaptı.
SES KASETİNİ PATLATTI
Eleştirilerini sosyal medya hesabından da sürdüren Tanju Özcan, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınladı.
"PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"
"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydına Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.
"YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"
Kimsenin maşası olmayacağını savunan Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.
14 ve 28 Mayıs hezimetinden sonra 'değişim' çıkışının öncülerinden olan CHP'li Tanju Özcan'dan, katıldığı televizyon programında, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' resti geldi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINDA GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAĞIM"
Ben CHP'ye dönüp Kurultay'da genel başkanı adayı olmak istiyorum. Mahkeme dilekçesinde de bunu yazdım 'bir tedbir kararı verin' diye. Eğer 4-5 Kasım'dan sonra benim partiye dönmeme karar verirseniz, bu benim seçme ve seçilme hakkıma ihlal olacaktır.
"12 SEÇİM KAYBETMİŞ BİR GENEL BAŞKANI O KOLTUKTA HANGİ ÜLKEDE OTURTURLAR"
Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 2012 yılına kadar olumlu fikirlerim vardı. Ben Türkiye'de Kemal Bey ile birlikte çalışmış; İl başkanı, milletvekili ve belediye başkanlığı yapmış tek kişiyim…
Kemal Kılıçdaroğlu, 'Atatürkçü' ve Türk milliyetçi tabanını HDP ile yakınlaştıramaz. Kılıçdaroğlu partilerin net ilkeleri olmaz dedi. Kılıçdaroğlu başarılı olsaydı ben neden onu eleştireyim, 12 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var CHP'nin başında. Avrupa'da ve dünyada böyle bir olay yaşanmamıştır. 12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar.
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