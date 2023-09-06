Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'in seçim kararına yanıt: Bundan böyle adaysak CHP’den adayız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada her ilde ayrı aday çıkaracaklarını dile getirirken "Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz." ifadelerini kullandı. Kendi adaylarının da seçilme ihtimalini dille getiren Akşene "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı. Akşener'in bu sözlerine CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'dan yanıt gelirken Yavaş partisini değiştirmeyeceğini belirtip "Bundan böyle adaysak CHP’den adayız” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamalarla yerel seçimlerde her ilde farklı aday çıkaracaklarının mesajını verirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olmadıkları için "yüreksizler" diyerek suçlamıştı.
"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLSUNLAR"
Açıklamalarından bir gün sonra yerel seçimlerde anlaşmalar olabileceğini söyleyerek kafaları karıştıran Akşener, katıldığı bir Youtube kanalındaki yayında açıklamalarda bulunan Akşener, seçimler öncesi "Cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş karşısında aday çıkaracaklarının altını çizdi.
"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.
"PARTİYİ CHP ADAYLARI İÇİN KURMADIK"
Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.
ADAYSAK CHP'DE ADAYIZ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Öyle bir daha parti değiştirmek falan yok. Bundan böyle adaysak CHP'den adayız" diyerek başka parti iddialarına kapıyı kapattı.
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