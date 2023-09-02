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TEKNOFEST Ankara’da 4. gün! ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol A Haber’de

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 13:44
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı 4. gününde de devam ediyor. Teknoloji ve bilim meraklıları yerli ve milli olarak üretilen teknolojik araçlara yoğun ilgi gösteriyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol A Haber’e konuk oldu ve önemli değerlendirmelerde bulundu.
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