Başkan Erdoğan yerli ve milli teknoloji fuarında: TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Teknofest Ankara'nın katılımcı ve ziyaretçilerine şükranlarımı sunuyorum. Teknofest 3 şehrimizde yapılıyor. Eylül sonunda yapılacak İzmir Teknofest'te bu yılki teknoloji şöleni tamamlanacak. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı Teknofest'e gösterilen ilgi bizi sevindiriyor. Teknofest benim adeta evladım gibidir.

6 yıl önce 2017 yılında bir kucağıma torunum Aybüke'yi diğer kucağıma o günlerdeki fikri oluşum içindeki Teknofest'i alma bahtiyarlığı yaşadım. Hem torunumun hem de milli teknoloji hamlesinin sembolü haline gelen festivalin gelişmesine bizzat şahitlik ettim.

2023 Teknofest'ine ilkokuldan doktoraya kadar her seviyeden 1 milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur. Milli mücadeleyi zafere ulaştıran 30 Ağustos'ta milletimizle paylaştığımız 100. yıl marşında ne diyor; Özgürlük tutkusu damarlarımda, çelikten her nefer semalarımda, sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize, tek yürek bu millet en zor anında, düşmanlar bir olsa yağsa gökten, denizler köpürse taşsa dağlardan, kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz, kahraman yarattı Türk'ü yaratan, yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz...