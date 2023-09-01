A Haber TEKNOFEST'in kalbinde! Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Muazzam bir ilgi var. İstanbul'a yakın bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. Cumartesi ve pazar zannediyorum rekorlara imza atacağız." dedi. Selçuk Bayraktar ise hiç unutmadığı bir anısını anlattı. Bayraktar, "KIZILELMA 2024'te seri üretimde" dedi.
Yerli ve milli savunma sanayiinde kritik adımlar atılıyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji gurur projeleri peş peşe tamamlanıyor.
Hayata geçirilen ve geçirilecek projelerde son durum ne? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Biz 2018'den bu yana TEKNOFEST'ler düzenliyoruz. Bugüne dek 4 TEKNOFEST'i İstanbul'da düzenledik. Samsun'da, Gaziantep'te ve Azerbaycan'da düzenledik.
MUAZZAM BİR İLGİ VAR
2023 için bir karar almıştık Cumhuriyetimizin 100. yılında 3 büyükşehrimizde 3 TEKNOFEST'i buluşturalım demiştik. Ankara'da ilk kez düzenliyoruz. Ankaralıların da TEKNOFEST'e hasret olduklarını gördük. Muazzam bir ilgi var. Biz nihai katılımı son gün akşam açıklayacağız ama hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda muazzam bir coşku vardı. Dün ve bugün de bu coşku devam etti. İstanbul'a yakın bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. Cumartesi ve pazar zannediyorum rekorlara imza atacağız.
Bu yıl 1.098 takım roket yarışmasına başvurdu.
"ASTRONOTLARIMIZI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GÖNDERECEĞİZ"
Son 20 yıldır bu milletin bu ülkenin hayalleri bir bir gerçeğe dönüşüyor. Gençlerimiz çocuklarımız da biliyorlar ki bugün hayalini kurdukları işlere eğer çalışırlarsa gayret ederlerse alın teri dökerlerse bu ülke gerçekleştirebilecek kuvvette. Nitekim astronotlarımız da önümüzdeki aylarda uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Nihai bir tarih yok ama birkaç ayımız kaldı. Şu anda eğitim görüyorlar ABD'de.
Türkiye Uzay teknolojileri konusunda deneyim sahibi bir ülke. Son 20 yılda Türkiye özellikle uydu geliştirme konusunda önemli kabiliyetler kazandı. Görüntüleme uydularında adım adım uydularını kendi imkanlarıyla üretti.
TÜRKSAT-6A NE ZAMAN UZAY'A GÖNDERİLECEK?
Ama haberleşme uydularında ilk büyük projemiz TÜRKSAT-6A olacak. Onu da artık tamamlamak üzereyiz inşallah. Önümüzdeki yılın ilk aylarında o da Uzay'a gönderilmiş olacak.
TÜRKİYE'NİN AY MİSYONU
Türkiye Ay misyonunu iki aşamada gerçekleştirecek. İlk erişimde Dünya yörüngesinden Ay yörüngesine kendi ateşlediğimiz bir hibrit roket motoruyla geçiş yapacağız nihayetinde Ay'a erişip sert iniş yapacağız. Ama birkaç yıl sonra yeryüzünden fırlatmayı da milli imkanlarımızla yapmak ve Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirerek Ay yüzeyinde araştırma yapacak bir Uzay aracı geliştirmek istiyoruz. Türkiye bunları yapabilir.
MİLLİ TEKNOLOJİ DEVRİMİ YAŞANIYOR
Adeta bir milli teknoloji devrimi yaşanıyor şu anda Türkiye'de. Yılların birikmişliği bir anda peşi sıra bu sonuçların gelmesini de beraberinde getiriyor.
GÜNLÜK SİYASETİN ÇOK ÜZERİNDE BİR MESELE
Bazı kesimler maalesef bu meselenin günlük siyasetin çok üzerinde bir mesele olduğunu algılamakta hala güçlük çekiyorlar.
Evet bütün bu başarının arkasında bir siyasi irade var Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği 20 yıldır Türkiye'yi yönetirken ortaya koyduğu irade tam bağımsız Türkiye vizyonu bütün bu projelerin bugünlere gelmesinin ana unsurudur bu bir gerçek ama günün sonunda bu projeler bu milletin 85 milyonun huzuru için güvenliği için özgürlüğü için elzem projeler. Bunlar hayati kıymet taşıyan projeler ama bazıları hala bu dar kalıplardan çıkamadılar sığ bakış açılarından kurtulamadılar.
Zannediyorlar ki onlar bu projelerin üzerini örterlerse milletimiz bu projelerin farkına varmayacak. Karalarlarsa bir netice elde edebileceklerini zannediyorlar.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Hayal kırıklığına uğradık. Bu ülke çok daha iyi bir muhalefet hak ediyor. Bu ülke Türkiye'nin geleceği konusunda milletiyle omuz omuza olan her hal ve şartta bu projeleri kayıtsız şartsız destekleyen bir muhalefet hak ediyor. Ben ümit ediyorum önümüzdeki dönemde iktidarıyla muhalefetiyle bu konuda artık tam bir birlik içinde oluruz. Türk milleti bu birliği sağlamıştır.
HEPSİ TEKNOFEST KUŞAĞININ BİR PARÇASI
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: 7'den 77'ye herkese hitap eden bir festival. Kendini milli tekonoloji hamlesine adamış bir anlamda ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınları için milli teknoloji geliştirmesini kavramış bunun için emek veren dua eden buradaki gençlerimize teknolojinin şampiyonlarına dua eden destek veren herkes bu kuşağın parçası bu anlamda. Biz yarışmalarımızda çok daha ileriki yaşlardan da katılımlar olduğunu gördük büyük bir heyecanla katılan yarışmacılarımız da oldu.
Torununu tutup buraya getirenden tutun da torunu anne babasını dedesini getirenler de var. Hepsi TEKNOFEST kuşağının bir parçası.
DÜNYADA ADINA ŞARKILAR BESTELENMİŞ BİR HALE GELDİ
Bizim yetiştiğimiz dönemde böyle dünyaya nam salacak yüksek teknoloji bir cihazı geliştirmeyi önceleyen bir bakış açısı yoktu. Ne toplumda ne mühendis camiasında, daha çok mühendislerin bile hedefi bizim kuşağımız açısından baktığınızda çok uluslu bir şirkette belki bakım mühendisi olabilmekti en büyük hayal aşağı yukarı buydu. Oysa bugün buradaki eserlerimize baktığımızda AKINCI'dan tutun da HÜRJET'e, KIZILELMA'dan GÖKBEY'e bunların hepsi bırakın yerli üretim olmayı tümüyle Türk mühendisleri tarafından tasarlanan araçlar kimisi dünyaya damgasını vurmuş hava araçları. Bütün dünyada adına şarkılar bestelenmiş marşlar bestelenmiş bir hale geldi.
Bizim kuşağımız açısından baktığınızda son 20 yıllık milli teknoloji dönüşümü sayesinde aslında bambaşka bir yere evrildi konu. Artık Türk evladı da yüksek teknolojiyi geliştirir yaptı mı dünyanın en iyisini yapar ve elbette kadim medeniyetimizin o güçlü köklerine dayanarak bunu gerçekleştirir insanlığın faydasına milletinin faydasına dosdoğru ahlaktan adaletten doğruluktan ayrılmadan bunu gerçekleştirir.
"O ANI HİÇ UNUTMAM"
TEKNOFEST dünyada bunun ilk örneği oldu. Acaba olacak mı duygusu vardı. 218'de hiç unutmam TEKNOFEST ilk açıldığında alana baktığımda şunu gördüm burası uzay üssü bir yer muhteşem eserlerin sergilendiği bir yer daha henüz insanlar gelmemişti. Kızım vardı yine bugün kızım vardı eşim vardı sabah 8'di. Çocuklar içeriye yürüyerek girmeye başladılar o anı hiç unutmam. Burası bir harikalar diyarına masallardan çıkmış bir diyara dönüştü ve inanılmaz büyülendim ve o duygu hiç geçmedi. Ne zaman TEKNOFEST'e adım atsam gündem ne olursa olsun iklimi coşkusu bambaşka ve hepimizin içini dolduruyor bir anlamda.
DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLK
TEKNOFEST İstanbul'da dünya havacılık tarihine geçecek uçuşlar gerçekleşti. İki tane insansız muhraip hava aracı birisi AKINCI birisi KIZILELMA yakın kol uçuşunda uçtu. Bunu aynı zamanda toplum önünde de yaptı. Bunlar dünya havacılık tarihinde ilk.
KIZILELMA 2024'TE SERİ ÜRETİMDE
Biz 2023'te Cumhuriyetimizin 100. Yılında uçuracağımızı söz vermiştik KIZILELMA'yı. 2022'nin sonunda uçurduk bir ay kala sürpriz yaptık. Şimdi de test kampanyası geliştirme faaliyetleri devam ediyor 2024'te de inşallah seri üretime geçeceğiz.
OYUN KURUCU TÜRKİYE
KIZILELMA şunu ifade ediyor havacılığın muharebesinde gelecekte bizlerin de kurucu oyuncu olduğumuzu yeni bir dünyanın kapısını açtığımızı ama bu yeni dünyada da yürüyecek daha çok yolumuz olduğunu da ifade ediyor. Yıllar içinde KIZILELMA diğer platformlarımız gibi sürekli gelişerek büyüyecek bir proje aslında.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: Roket yarışmaları bütün çocuklarımızın takım halinde teknoloji çalıştıkları ellerini elektroniğe mekanik tasarıma değdirdikleri kendi başlarına görevi icra edebilme başarısına ulaştıkları bir ortam sunuyor.
Bizim çocuklarımız liseden başlayarak artık roket teknolojisini sahada gerçekleştiriyorlar ve fırlatıyorlar. Başarılı olduklarını gördüklerinde de çok seviniyorlar.
SUNGUR HİSAR-A HİSAR-O zaten şu anda sahada. SİPER füzemizin de testleri tamamlandı bir sonraki hedefimiz bu yıl içerisinde sahada silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunmak.
TAYFUN'umuzun seri üretimleri devam ediyor.
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