A Haber TEKNOFEST’in kalbinde! Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar

"ASTRONOTLARIMIZI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GÖNDERECEĞİZ"

Son 20 yıldır bu milletin bu ülkenin hayalleri bir bir gerçeğe dönüşüyor. Gençlerimiz çocuklarımız da biliyorlar ki bugün hayalini kurdukları işlere eğer çalışırlarsa gayret ederlerse alın teri dökerlerse bu ülke gerçekleştirebilecek kuvvette. Nitekim astronotlarımız da önümüzdeki aylarda uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Nihai bir tarih yok ama birkaç ayımız kaldı. Şu anda eğitim görüyorlar ABD'de.

Türkiye Uzay teknolojileri konusunda deneyim sahibi bir ülke. Son 20 yılda Türkiye özellikle uydu geliştirme konusunda önemli kabiliyetler kazandı. Görüntüleme uydularında adım adım uydularını kendi imkanlarıyla üretti.

TÜRKSAT-6A NE ZAMAN UZAY'A GÖNDERİLECEK?



Ama haberleşme uydularında ilk büyük projemiz TÜRKSAT-6A olacak. Onu da artık tamamlamak üzereyiz inşallah. Önümüzdeki yılın ilk aylarında o da Uzay'a gönderilmiş olacak.

TÜRKİYE'NİN AY MİSYONU

Türkiye Ay misyonunu iki aşamada gerçekleştirecek. İlk erişimde Dünya yörüngesinden Ay yörüngesine kendi ateşlediğimiz bir hibrit roket motoruyla geçiş yapacağız nihayetinde Ay'a erişip sert iniş yapacağız. Ama birkaç yıl sonra yeryüzünden fırlatmayı da milli imkanlarımızla yapmak ve Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirerek Ay yüzeyinde araştırma yapacak bir Uzay aracı geliştirmek istiyoruz. Türkiye bunları yapabilir.

MİLLİ TEKNOLOJİ DEVRİMİ YAŞANIYOR

Adeta bir milli teknoloji devrimi yaşanıyor şu anda Türkiye'de. Yılların birikmişliği bir anda peşi sıra bu sonuçların gelmesini de beraberinde getiriyor.