Ankara'da TEKNOFEST heyecanı! Milli teknoloji fuarı Başkent'te kapılarını ilk kez açıyor
TEKNOFEST yarın kapılarını Ankara'da açıyor. Milli teknoloji fuarı, Başkent'te ilk kez sevenleriyle buluşacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu eşliğinde başlayacak TEKNOFEST'e çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.
Bu yıl 100 ülkeden 337 bin 744 takım ve 1 milyonu aşkın yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST, yarın Ankara Etimesgut Havalimanı'nda bir kez daha kapılarını açıyor. Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Aksungur, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 de görücüye çıkarak başkent semalarında gösteri yapacak. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve 2.5 milyon ziyaretçi sayısı ise dünyanın gündemine oturan TEKNOFEST, ilk kez düzenleneceği Ankara'da da milyonları bir araya getirecek. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında katılımcılara ücretsiz ve eşsiz bir deneyim sunulacak.
İLKLERİN FESTİVALİ
215 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek olan festivalde ilk kez Girişim Yarışması ve Deneyap Kart Robolig Yarışması da Ankara'da düzenlenecek. 44 farklı kategoriden teknoloji yarışmasını barındıran TEKNOFEST, 20 milyon liradan fazla ödül, 20 milyon liradan fazla da malzeme desteğiyle gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde organize edilen dünyanın en büyük teknoloji festivalinin düzenlenmesinde 123 paydaş kurum yer alıyor. Eşsiz festivale katılım için ise öncelikle www.teknofest.org internet sitesi üzerinden online kayıt yaptırmak gerekiyor. 7 yaş altındaki çocuklar için ise kayıt zorunluluğu bulunmuyor.
MİNİKLER İÇİN ÇOCUK KULÜBÜ
Etkinlik kapsamında 300 metrekarelik alanda stant açacak olan TÜRKSAT, oluşturacağı "Çocuk Kulübü" ile miniklere eşsiz bir deneyim yaşatacak. Kulüpte çanta boyama ve maket atölyelerine katılacak olan çocuklar, "uzay koridoru" alanı ile de bambaşka bir tecrübe yaşayacak. Sanal gerçeklikle uzay turuna çıkacak olan minikler, kendi isimlerine düzenlenen katılım belgelerinin de sahibi olacak.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ'NDEN 'YÜKSEK İRTİFA' İÇİN ZAFER POZU
Gazıantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinden oluşan Çağdaş Roket Takımı, TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması Yüksek İrtifa kategorisinde birinci oldu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uzay ve Havacılık, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Çağdaş Roket Takımı, Yüksek İrtifa kategorisinde TEKNOFEST birinciliği ve "En İyi Takım Ruhu" ödülünü almaya hak kazandı.
ROKETSAN ev sahipliğinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması'nda başarı elde eden öğrencilere ödülleri, 30 Ağustos-3 Eylül 2023'te Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.
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