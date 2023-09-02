Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? ABD Suriye'de ne yapmak istiyor?
PKK/YPG işgali altında bulunan Suriye'nin Deyrizor ilinde Arap aşiretleri, terör örgütünün zulmüne başkaldırdı. Çatışmaların sürdüğü bölgede çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirdi. Irak'taki Arap aşiretleri de ayaklanmaya katıldıklarını duyurdu. Camilerden de terör örgütü PKK/YPG’ye karşı cihat çağrısı yapıldı. Peki Arap aşiretleri bölgeden neden ayaklandı? Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? ABD Suriye'de ne yapmak istiyor? Irak-Suriye sınırına askeri yığınak yapan ABD'nin amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
Peki Arap aşiretleri bölgeden neden ayaklandı? Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? ABD Suriye'de ne yapmak istiyor? Irak-Suriye sınırına askeri yığınak yapan ABD'nin amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
Güngör Yavuzaslan'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Fırat'ın doğusunda Rakka-Deyrizor hattında sünni Arap aşiretlerinin sosyolojisi çok yüksek. Buralarda ABD destekli terör örgütü PKK var. Deyrizor'da başlayan olaylar, PKK'nın bölgedeki halkı ve Arap aşiretlerini baskılaması sonucu meydana geldi. PKK'nın Deyrizor'dan gelen aşiretin önemli bir ismini ve 12 korumasını Haseke'de tutuklaması ile bu olaylar başladı. Aşiretler serbest bırakılmasını talep etti ancak bu gerçekleşmeyince çatışmalar patlak verdi.
Bölgeden haber almak zor ancak çatışmalarda 15 sivilin öldüğünü öğrendik. PKK'da burada ciddi kayıplar verdi. Olaylar kırsalda başladı aşiretler PKK'nın sözde yollardaki kontrol noktalarını silip süpürdü. Buradaki aşiretler silahlı olarak hareket ediyorlar. PKK buradaki aşiretlere dokunamıyor. Bölgede çok sayıda kasaba PKK'nın elinden alındı. Aşiretin ciplerle silahlı adamları PKK'nın sözde kontrol noktalarını yok etti. PKK Deyrizor'dan çıkmak zorunda kaldı. Aşiretlerin hedefi Deyrizor'un merkezini ele geçirip PKK'nın alan kontrolünü bitirmek.
Türkiye kamuoyu bunu anlamıyor. Aşiretler seferberlik ilan etti. Aşiret Meclisleri'nin PKK'ya karşı seferberlik ilan etmeleri tarihsel dokularında gelen savaş modlarına geçmeleri demektir. Suriye'nin doğusunda bulunan aşiretler PKK'ya savaş açmış demektir. Bu bölge için çok önemli bir durumdur. Burası petrol bölgesi ve Irak sınırına çok yakın su hatları burada yer alıyor. Burayı aşiretlerin kontrol etmesi demek terör örgütünün alan kontrolünün bitmesi ve militanlarının dağıtılması demektir. Bugün Menbiç'ten bir hareket geldi, PKK Deyrizor'da akrabalarını öldürdüğü için onlar da seferlik ilan etti. Bunun diğer bölgelerdeki aşiretler de yaparsa burada bir halk ayaklanması olur ve savaşarak gidiyorlar.
Eğer bu durum devam ederse Suriye'nin iç dengeleri açısından yeni bir cephe demektir. ABD bölgede etkin güç oynuyor ve son dönemde Irak'ın içinden Suriye'deki bölgelere asker yığıyor. Bunun sebebi Irak sınırını tamamen kapatmak istiyor. Bunu İran'ın bölgeye geçmesini engellenmek için yapıyor. Bölgede bir de Rus varlığı var. Adeta herkesin iç içe olduğu bir yerden söz ediyoruz. Aşiretler petrol sahasını ele geçirirse ABD müdahale edecek mi? Rejim bir şey yapabilir mi? İşte Türkiye bu gelişmeler üzerine bir açıklama yapma gereği duydu.
Suriye Milli Ordusu'nun içinde Deyrizor'daki aşiretlerin çocukları var. Bunlar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde Suriye Milli Ordusu içinde görev yapıyorlar. Şimdi buradaki çocukların ataları Deyrizor'da savaş halinde ve bu gençleri bölgede tutmak çok zor. Bu çocuklar kontrolsüz şekilde bölgeye gidebilir. ABD bölgede değişik işler yapıyor. Normalde PKK sıkışınca bayrağını gösteriyordu. Buraya girmiyor ya da müdahale etmiyor çünkü bölgede ciddi bir ABD öfkesi var. Topyekün bir ayaklanmadan korktuğu için uzaktan izleyip pozisyonlarını koruyorlar.
Sünni Arap aşiretlerin bölgedeki nüfusu 2,5 milyon civarında ve akrabalık ilişkileri içerisindeler. Bu işi devam ettirirlerse Suriye'nin güneyinden kuzeyine doğru petrol hatlarını alarak gelip PKK'yı Haseke ve Kamışlı hattına sıkıştırabilirler. Böylece PKK'nın alan kontrolü zayıflar. Bölge sıkışır ve tam olarak bir arap saçına döner. ABD, Rusya varlığı var rejim askerleri var bölge karışık bir hale gelir. Suriye halkının genel olarak silahlı şekilde PKK başkaldırması ABD'ye rağmen bunu yapması terörle mücadele ve sınır güvenliğimiz için çok önemli. Arap aşiretleri Türkiye'ye bir tehdit değil ama PKK bir tehdit. Şu anda Arap aşiretleri PKK'yı dövüyor."
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