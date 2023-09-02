Suriye’nin kuzeyinde neler oluyor? ABD Suriye’de ne yapmak istiyor?

Türkiye kamuoyu bunu anlamıyor. Aşiretler seferberlik ilan etti. Aşiret Meclisleri'nin PKK'ya karşı seferberlik ilan etmeleri tarihsel dokularında gelen savaş modlarına geçmeleri demektir. Suriye'nin doğusunda bulunan aşiretler PKK'ya savaş açmış demektir. Bu bölge için çok önemli bir durumdur. Burası petrol bölgesi ve Irak sınırına çok yakın su hatları burada yer alıyor. Burayı aşiretlerin kontrol etmesi demek terör örgütünün alan kontrolünün bitmesi ve militanlarının dağıtılması demektir. Bugün Menbiç'ten bir hareket geldi, PKK Deyrizor'da akrabalarını öldürdüğü için onlar da seferlik ilan etti. Bunun diğer bölgelerdeki aşiretler de yaparsa burada bir halk ayaklanması olur ve savaşarak gidiyorlar.