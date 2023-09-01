Kılıçdaroğlu Akşener'e resti çekti: Kıyasıya pazarlık! Mansur Yavaş piyon oldu
Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu hedef almasının ardından Mansur Yavaş'ın 'rozetsiz başkanlık' açıklaması CHP'de paniğe neden oldu. Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçebileceği iddiaları kulislerde konuşulurken Kılıçdaroğlu'ndan beklenmeyen bir çıkış geldi. "CHP’li belediyeler, CHP’li olarak devam eder" diyen Kemal Kılıçdaroğlu CHP ve İYİ Parti'nin tutuştuğu pazarlığı da açık etti.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde hezimet yaşayan CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçim için at pazarlıkları başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyeler, CHP'li olarak devam eder" diyerek elini sıkı tuttu...
MERAL AKŞENER ÖNCE 26 AĞUSTOS'TA KÖPRÜLERİ ATTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 26 Ağustos günü Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu.
ÇELİŞKİ ÜSTÜNE ÇELİŞKİ
"Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Meral Akşener, "Yerel seçimlere kendi kadromuzla gireceğiz" çıkışı yaparak CHP'ye ittifak kapılarını kapattı.
Akşener mitingin ardından yaptığı açıklamada, "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" sözleriyle muğlak bir tutum sergiledi.
Meral Akşener'in ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İBB ve ABB için kendi adaylarını çıkaracaklarını belirterek ittifaka kapıları bir kez daha kapattı.
Ancak Akşener daha sonra 3-6 Mart'ta olduğu gibi yine bir geri dönüşün sinyalini verdi.
Kürşad Zorlu'nun çıkışını yorumlayan Akşener, "Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür." dedi. Akşener, "Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir" ifadelerini kullandı.
YEREL SEÇİM PAZARLIĞI
İYİ Parti liderinin çelişkiler yumağına dönen bu tavrı "yerel seçim pazarlığı" olarak yorumlanırken Mansur Yavaş'tan olay bir çıkış geldi.
ROZETSİZ BAŞKANLIK VURGUSU
Geçtiğimiz gün tekrar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını "Sevgili ailem size sesleniyorum, size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum." ifadeleriyle açıklayan Mansur Yavaş, "Rozetsiz" başkanlık vurgusu yaptı.
Yavaş, "Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. " ifadelerini kullandı.
YAVAŞ'IN ÇIKIŞI CHP'Yİ PANİKLETTİ
Ne kadar CHP listesinden seçime girse de İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Mansur Yavaş'ın bu çıkışının ardından CHP'de panik başladı.
İYİ PARTİ'NİN "YAVAŞ" ÇIKIŞI HATIRLANDI
Öyle ki İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz katıldığı bir programda Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceğinin siyanlini vermişti.
"YAVAŞ'IN HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAĞINI NEREDEN BİLECEĞİM?"
Katıldığı programda CHP yandaşı Gürkan Hacır'ın "Mansur Yavaş sizin nitelikli bulduğunuz bir isim, eğer CHP, Ankara'da Yavaş'ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna yanıt veren Poyraz "Bu parti yetkili kurullarının alacağı karar. Mansur Yavaş'ın hangi partiden aday olacağını nereden bileceğim? Aday olup olmayacağını nereden bileceğim?" ifadelerini kullandı.
"MANSUR YAVAŞ'IN İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMA İHTİMALİ VAR MI?
Poyraz, Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Bu konuya ilişkin bir açıklama yapmam mümkün değil. Ben ne bu konu ile ilgili Mansur Bey'le görüşecek makamım ne de Mansur Bey adına İYİ Parti ile görüşecek makamı temsil ediyorum. Sadece nitelikli adayları çıkarmamız gerektiğini söylüyorum" ifadeleriyle yanıt verdi.
Uğur Poyraz'ın yaptığı bu açıklamalar "Mansur Yavaş CHP'yi bırakıp İYİ Parti'den mi aday olacak?" sorusunu akıllara getirmişti.
KEMAL KILIÇDAROĞLU ANKARA İL BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Yavaş'ın İYİ Parti'ye geceği söylentileri dillendirilirken CHP'ye yakın medyada Yavaş'ın bu çıkışı iki partiyi yeniden ittifaka zorlamak için yaptığı kulisleri yer aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Yavaş'ın çıkışının ardından dün partisinin partisinin Ankara İl Balkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki ilçe başkanlarını kabul etti.
Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Yavaş ile görüşmesi de bekleniyor...
KEMAL KILIÇDAROĞLU ELİNİ SIKI TUTTU
Yaşanan gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakın gazetecilerle bir araya geldi.
"CHP'Lİ BELEDİYELER, CHP'Lİ OLARAK DEVAM EDER"
Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu CHP'nin, Yavaş İYİ Parti'nin adayı olsun formülüne ne dersiniz? İyi Parti'yle böyle bir işbirliği yapabileceğiniz konuşuldu." sorusuna net bir yanıt vererek İYİ Parti'nin pazarlık yollarını kapattı.
Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP'li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara'da da İstanbul'da da dominant olan parti CHP'dir. Öyle kabul etmek lazım." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'E MESAJ: EVET, SEÇİM BİTTİ İTTİFAK BİTTİ
Akşener'in kendisine karşı sözlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Meral Hanımın masadan kalkması, sonra gelmesi onların takdirinde olan bir şey. Neden masadan kalktın diye bir sorgulama yapmadık. Zarar verdi mi, vermedi mi diye özel bir çalışma yapmadık. Her şey o kadar hızlı ilerliyor ki. Evet, seçim bitti, ittifak bitti." dedi.
PAZARLIK KAPISI AÇIK: NE TÜR İŞBİRLİĞİ YAPARIZ HERKES ONA BAKIYOR
Ancak konuşmaya ve görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzde yerel seçim var. Ne tür işbirlikleri yapabiliriz, herkes ona bakıyor. Başka şeyler söyleyip de şimdi nezaketsizlik yapmak istemem." dedi.
BÜYÜK PAZARLIKTA MANSUR YAVAŞ PİYON OLDU
CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan bu pazarlıkta "Mansur Yavaş piyon olarak kullanıldı" yorumları yapıldı. Öyle ki İYİ Parti Yavaş'ı kendi saflarına çekerek CHP'den belediye koparmanın planlarını yapıyor ancak Kılıçdaroğlu bu hamleye "CHP'li belediyeler, CHP'li olarak devam eder" diyerek net bir yanıt verdi. Yaşanan durum kameralar karşısında ne kadar "Seçime ayrı gireceğiz" dense de bel altı tekmelerle yerel seçim için ittifakın zorlanmaya çalışıldığı ve "Ne koparsam kardır" pazarlığının yapıldığını gösterdi.
HDP'YE YEŞİL IŞIK
Öte yandan Akşener'in "Kim HDP ile görüşürse biz orada yokuz'" sözlerini de yorumlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "İşbirliği ayrı, konuşmak ayrı. Parlamentoda olan, halkın seçtiği bir partiyi düşman ilan edemezsiniz." dedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK ile Hüda Par'ı bir tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Biz örneğin Hüda-Par'ın dünya görüşüne katılmayız ama onu düşmanlaştırmak gibi bir düşüncemiz yok. Seçilmişler, parlamentoya gelmişler. Dünya görüşü bizimle taban tabana zıt ama görüşlerine katılmıyoruz diye düşman ilan etmek demokraside olmaz. Yeşil Sol Parti ile kavga, düşmanlaşma yok, işbirliğimiz de yok. Bir parti ile oturup konuşmanızın koşulları vardır." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri yerel seçimlerde HDP ile de tekrara pazarlığa oturulacağının göstergesi oldu.
"VATANDAŞ SEÇİM YENİLGİSİ ŞOKUNU BİRAZ ATLATMIŞ DURUMDA"
Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçmendeki umutsuzluğu bitirebilecek misiniz?" sorusuna, "Bu durumun değişmesi gerekiyor. Bize de bağlı bu. Çıkaracağımız adaya, çalışmamıza bağlı. Bunları süratle sonlandırmak lazım. Alana çıktığımız zaman göreceksiniz. Aslında vatandaş şoku biraz atlatmış durumda." ifadelerini kullandı.
6'LI MASA İTTİFAKINDAN PİŞMAN DEĞİL
CHP Genel Başkanı, 6'lı masa ile yaptığı ittifakı savunmaya devam etti. Muhalefetin parçalanmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Gazeteciler soruyor onlar da gayet samimi cevap veriyorlar. Fakat öyle bir algı yaratılıyor ki sanki biz sabah akşam kavga ediyoruz. Yok öyle bir şey konuşuyoruz birbirimizle. Kanlı bıçaklı gibi bir şey yok. Ben Altılı Masa olarak siyaset dünyasında çok önemli bir şey yaptığımıza inanıyorum. Altı siyasi partinin ortak politika metni hazırlaması çok değerlidir. Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından altında hepimizin imzası var. Kimsede imzasını çekmedi." dedi.
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