Kılıçdaroğlu Akşener’e resti çekti: Kıyasıya pazarlık! Mansur Yavaş piyon oldu

Meral Akşener'in ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İBB ve ABB için kendi adaylarını çıkaracaklarını belirterek ittifaka kapıları bir kez daha kapattı.

Ancak Akşener daha sonra 3-6 Mart'ta olduğu gibi yine bir geri dönüşün sinyalini verdi.

Kürşad Zorlu'nun çıkışını yorumlayan Akşener, "Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür." dedi. Akşener, "Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM PAZARLIĞI

İYİ Parti liderinin çelişkiler yumağına dönen bu tavrı "yerel seçim pazarlığı" olarak yorumlanırken Mansur Yavaş'tan olay bir çıkış geldi.

ROZETSİZ BAŞKANLIK VURGUSU

Geçtiğimiz gün tekrar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını "Sevgili ailem size sesleniyorum, size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum." ifadeleriyle açıklayan Mansur Yavaş, "Rozetsiz" başkanlık vurgusu yaptı.

Yavaş, "Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. " ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'IN ÇIKIŞI CHP'Yİ PANİKLETTİ

Ne kadar CHP listesinden seçime girse de İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Mansur Yavaş'ın bu çıkışının ardından CHP'de panik başladı.

İYİ PARTİ'NİN "YAVAŞ" ÇIKIŞI HATIRLANDI

Öyle ki İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz katıldığı bir programda Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceğinin siyanlini vermişti.