02 Eylül 2023, Cumartesi
Meral Akşener yine kendisine güvenemiyor! Siyasi tarihten hiç ders almadı seçimden sonra da hayal kırıklığı yarattı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından darmadağın olan koalisyon masasında kavga devam ederken, kaybetmenin sorumlularından olan İYİ Parti lideri Meral Akşener öfkesini adeta partililerden çıkarıyor. İYİ Parti'yi kurduğu günden bu yana hiçbir şey başaramayan Akşener ile ilgili Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür bir yazı kaleme aldı. Övür, "Ne MHP'yi ikinci plana itip milliyetçilerin 'Asena'sı oldu, ne 'Ben başbakan olacağım' deyip 'Demir Leydi' olabildi ne de Kılıçdaroğlu'nu aşıp 'Fatih' ilan ettiği İmamoğlu'nu aday yapabildi." dedi.
Giriş Tarihi: 02.09.2023 09:05
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