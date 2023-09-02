02 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Meral Akşener yine kendisine güvenemiyor! Siyasi tarihten hiç ders almadı seçimden sonra da hayal kırıklığı yarattı

Meral Akşener yine kendisine güvenemiyor! Siyasi tarihten hiç ders almadı seçimden sonra da hayal kırıklığı yarattı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından darmadağın olan koalisyon masasında kavga devam ederken, kaybetmenin sorumlularından olan İYİ Parti lideri Meral Akşener öfkesini adeta partililerden çıkarıyor. İYİ Parti'yi kurduğu günden bu yana hiçbir şey başaramayan Akşener ile ilgili Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür bir yazı kaleme aldı. Övür, "Ne MHP'yi ikinci plana itip milliyetçilerin 'Asena'sı oldu, ne 'Ben başbakan olacağım' deyip 'Demir Leydi' olabildi ne de Kılıçdaroğlu'nu aşıp 'Fatih' ilan ettiği İmamoğlu'nu aday yapabildi." dedi.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 09:05
  • 1
  • 9
Meral Akşener yine kendisine güvenemiyor! Siyasi tarihten hiç ders almadı seçimden sonra da hayal kırıklığı yarattı

İşte Mahmut Övür'ün "Ne 'Asena' olabildi ne de 'Demir Leydi'" başlıklı yazısı
Mayıs seçimlerinde muhalefet bloku öyle bir hayal kırıklığı yaşattı ki, ortada ne ittifak kaldı ne de geleceğe dair bir umut. Bu sonucun tek sorumlusu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bunu en iyi İP Genel Başkanı Meral Akşener biliyor. Öfkesinin, sinir krizleri içinde İyi Partilileri aşağılamasının nedeni de bu. Aslında kendisine kızıyor ve hıncını partililerden alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Meral Akşener yine kendisine güvenemiyor! Siyasi tarihten hiç ders almadı seçimden sonra da hayal kırıklığı yarattı

Çünkü o da çok destek verdiği iki belediye başkanı gibi istediği hiçbir şeyi başaramadı. Ne MHP'yi ikinci plana itip milliyetçilerin "Asena"sı oldu, ne "Ben başbakan olacağım" deyip "Demir Leydi" olabildi ne de Kılıçdaroğlu'nu aşıp "Fatih" ilan ettiği İmamoğlu'nu aday yapabildi. Kilit parti olarak oturduğu Altılı Masa'yı vaveylayla terk edip zorla oturtturulduğunda bile gıkı çıkmadı.

  • 3
  • 9
Meral Akşener yine kendisine güvenemiyor! Siyasi tarihten hiç ders almadı seçimden sonra da hayal kırıklığı yarattı

İşin ilginç tarafı 90'larda başlayan siyasi tarihinde yaşadığı gelgitlerden hiç ders almadığı gibi son seçim yenilgisinden sonra da büyük bir hayal kırıklığına imza attı.

  • 4
  • 9
Meral Akşener yine kendisine güvenemiyor! Siyasi tarihten hiç ders almadı seçimden sonra da hayal kırıklığı yarattı

Ortada büyük bir seçim yenilgisinin faturası dururken, İP Sözcüsü Kürşad Zorlu 26 Ağustos'ta Akşener'in müthiş bir açıklama yapacağını duyurdu: "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak. 26 Ağustos İyi Parti'nin yeniden şahlanış, Türk milletinin yeniden diriliş günü olacak."

  • 5
  • 9
Meral Akşener yine kendisine güvenemiyor! Siyasi tarihten hiç ders almadı seçimden sonra da hayal kırıklığı yarattı

Herkesi tebessüm ettiren bu açıklamaya en anlamlı cevap, Akşener'i en iyi tanıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi: "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına..."
Akşener'in ezberi bozulmuştu. O bozuk ruh hâliyle 26 Ağustos'ta 3 bin kişiyle buluştuğu Afyon'da "önemli bir başlangıç olacak" denilen hiçbir şey söylemedi.