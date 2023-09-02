Meral Akşener yine kendisine güvenemiyor! Siyasi tarihten hiç ders almadı seçimden sonra da hayal kırıklığı yarattı

İşte Mahmut Övür'ün "Ne 'Asena' olabildi ne de 'Demir Leydi'" başlıklı yazısı

Mayıs seçimlerinde muhalefet bloku öyle bir hayal kırıklığı yaşattı ki, ortada ne ittifak kaldı ne de geleceğe dair bir umut. Bu sonucun tek sorumlusu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bunu en iyi İP Genel Başkanı Meral Akşener biliyor. Öfkesinin, sinir krizleri içinde İyi Partilileri aşağılamasının nedeni de bu. Aslında kendisine kızıyor ve hıncını partililerden alıyor.