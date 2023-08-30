Meral Akşener yine çark etti: Ortak adaylara kapalı değiliz

"KOLTUĞUNDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEYİ DÜŞÜNMEDİ"

Akşener ayrıca açıklamasında "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ HEDEFTE

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday olarak göstermek istediğini ancak olmadıklarını belirten Akşener, "Keşke herkes bizler kadar fedakar, cesur ve yürekli olabilseydi." dedi.