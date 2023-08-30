Meral Akşener yine çark etti: Ortak adaylara kapalı değiliz
Geçtiğimiz günlerde yerel seçimlere ayrı adaylarla gireceklerini açıklayan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alan Meral Akşener 180 derece dönüş yaparak yeni açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İBB ve ABB için kendi adaylarını çıkaraklarını belirterek ittifaka kapıları kapatırken Akşener'den konuya ilişkin "düzeltme" geldi. Akşener yaptığı açıklamada "Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir" ifadelerini kullanırken ortak adaylara kapalı olmadıklarının altını çizdi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ancak seçimlerde yaşanan ağır yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu'nu adeta bombardımana tutan Meral Akşener yaptığı açıklamada Bay Kemal'in nefsine yenildiğini ifade etti.
"KOLTUĞUNDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEYİ DÜŞÜNMEDİ"
Akşener ayrıca açıklamasında "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ HEDEFTE
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday olarak göstermek istediğini ancak olmadıklarını belirten Akşener, "Keşke herkes bizler kadar fedakar, cesur ve yürekli olabilseydi." dedi.
"KENDİ KADROLARIMIZLA GİRECEĞİZ"
Akşener son olarak da "Yerel seçimlere kendi kadromuzla gireceğiz" çıkışını yaparak ortaklığa kapıları kapattı.
MİTİNGDEN SONRA AÇIK KAPI!
Büyük sözlerle ortaklığı bitiren Akşener mitingin ardından CHP yandaşı İsmail Saymaz'a verdiği demeçte "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" sözleriyle muğlak bir tutum sergiledi.
Saymaz'ın "Her ilde belediye başkan adayı çıkarma kararınız İstanbul ve Ankara'yı da kapsıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Akşener, "Biz her yerde tek başına girecekmişiz gibi çalışma yapıyoruz. Yerelde teşkilatlar birbiriyle çalışma yapabilir. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.
"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"
Akşener'in önce kapattığı sonra araladığı kapıyı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bir kez daha kapattı.
Dün kameralar karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşa Zorlu, "Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılacak mı?" sorusuna, "Kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız" yanıtını verdi.
AKŞENER YİNE GERİ VİTES YAPTI
Zorlu'nun açıklamalarının ardından Meral Akşener bir kez daha çelişkişi açıklama yaptı.
İttifaka tekrar yeşil ışık yapan Akşener Zorlu'nun açıklamasını ise "Bu, onun temkinli üslubudur." diyerek geçiştirdi.
CHP yandaşı Fatih Altaylı'ya konuşan Meral Akşener, "Ankara ve İstanbul'da yerel seçimlere kendi adaylarınızla girecekmişsiniz, doğru mu?" sorusunu "Kürşad Bey'i tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür." diyerek yanıt verdi.
"ORTAK ADAYLARA KAPALI DEĞİLİZ"
Akşener 26 Ağustos'ta "Kendi kadromuzla yerel seçimlere gireceğiz" çıkışını bir kez daha şu sözlerle yemiş oldu:
"Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez."
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