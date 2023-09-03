Mansur Yavaş PKK desteğini "rozetsiz" gizlemeye çalışıyor! Canlı yayında çarpıcı sözler
Mansur Yavaş’ın "Rozetsiz Başkan" açıklaması ne anlama geliyor? Mansur Yavaş’ın rozetsiz aday açıklaması İYİ Parti’ye mesaj mı? AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Akşener'in yerel seçimlerde "iş birliği" açıklaması ne anlama geliyor? Mansur Yavaş neden CHP diyemedi, CHP'nin Ankara adayı kim olacak? Yavaş İYİ Parti'den mi CHP'den mi aday? Mansur Yavaş'ın "Rozetsiz Başkan" açıklaması ne anlama geliyor? Mansur Yavaş'ın rozetsiz aday açıklaması İYİ Parti'ye mesaj mı? AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İP VE CHP'NİN GÜCÜNÜ KAYBETTİĞİNİ GÖSTERİYOR
AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş: Rozetsiz belediye başkanlığı İstanbul ittifakı gibi cümleler İP'in de CHP'nin de parti olarak gücünü kaybettiğini merkezini kaybettiğini otoritesini kaybettiğini gösteriyor.
MUHAFAZA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
Aslında bir taraftan ittifakı muhafaza etmeye çalışıyorlar. Çünkü her iki belediye başkanlığı normal şartlar altında seçimi kazanmaları ihtimal dahilinde görülmüyor.
İTTİFAKLA SEÇİME GİRSELER BİLE...
Her iki belediye başkanının 5 yıllık performansının sonucu olarak ittifakla seçime girdikleri taktirde bile bugün itibariyle belediye başkanlıklarını kazanmaları çok olası görülmüyor.
VARLIK YOKLUK MÜCADELESİ
CHP artık varlık yokluk mücadelesi ile karşı karşıya. İYİ Parti'nin hali kimlik oluşturamamış bir siyasi dernek gibi adeta.
İSTİSMARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL!
Rozetsiz belediye başkanlığı ifadesi tam bir istismardan başka bir şey değil. HDP'li olanlar belediye kapılarında genel müdürlük imkanı bulurken liyakatli, ehliyetli ama siyasi kimliği onlarla aynı çizgide olmayan insanlar kapı dışı edilebiliyor. Rozetsiz belediye başkanlığı da tek şu anda iki belediye başkanı için de alarm zilleri çalışıyor tehlike çanları çalışıyor, koltuklarını koruyabilmek için buna sığınıyorlar.
PKK DESTEĞİNİ "ROZETSİZ" GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR
Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz: Mansur Yavaş kendi koltuğuna bakıyor. Ankara'yı koruma derdinde. Korumak için de rozetsiz, şunu gizleyemeyeceksiniz terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı oy veriyor. Rozetsiz gizlemeye çalışıyor PKK desteğini gizlemeye çalışıyor. Marjinal grupların desteğini gizlemeye çalışıyor.
Bu arada İP'in de oylarını almaya çalışıyor aslında CHP adayı.
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