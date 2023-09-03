Mansur Yavaş PKK desteğini "rozetsiz" gizlemeye çalışıyor! Canlı yayında çarpıcı sözler

İSTİSMARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL!

Rozetsiz belediye başkanlığı ifadesi tam bir istismardan başka bir şey değil. HDP'li olanlar belediye kapılarında genel müdürlük imkanı bulurken liyakatli, ehliyetli ama siyasi kimliği onlarla aynı çizgide olmayan insanlar kapı dışı edilebiliyor. Rozetsiz belediye başkanlığı da tek şu anda iki belediye başkanı için de alarm zilleri çalışıyor tehlike çanları çalışıyor, koltuklarını koruyabilmek için buna sığınıyorlar.