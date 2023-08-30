Büyük zaferden küresel güce! Kurtuluşun ateşi 30 Ağustos

Avrupa'nın 'hasta adam' etiketiyle damgaladığı Türk milleti bu zaferden sonra 'muzaffer bir ulus' olarak hak ettiği saygıya ulaşmıştır. Millet ve devlet olarak o günlerden aldığımız ivmeyle Türkiye artık dünya siyasetinin önemli aktörlerinden biri haline geldi. Kuşku yok ki yakın gelecekte milletin iradesiyle bu etkinlik artacak" diyor.