Büyük zaferden küresel güce! Kurtuluşun ateşi 30 Ağustos
Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diye başlattığı zafer yürüyüşünü 30 Ağustos 1922'de dünyaya tescilletti. Küllerinden yeniden doğan ülkemiz özellikle son 20 yıldaki yerli ve milli hamlelerle küresel aktör haline geldi. Büyük Taarruz'la en zor şartlarda destan yazan Türk milleti küllerinden doğdu. Bugün savunma sanayiinden dış politikaya birçok konuda küresel güç haline geldi.
Bugün, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Ağustos 1922'de başlattığı ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıldönümü. Tarihi şan, şeref ve zaferlerle dolu olan Türk milleti, 30 Ağustos zaferi ile birlikte Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösterdi.
Tarihçi Hadiye Yılmaz Odabaşı, "Büyük Taarruz, Müslüman Türk Osmanlı halkının neredeyse 19. yüzyılın başlarından itibaren toprak kayıpları, mezalim ve katliamlar, sürgün ve göçler nedeniyle yaşadığı kolektif travmaları tersine çevirmiş, Türkiye toprakları millet için güvenli bir vatan haline gelmiştir.
Avrupa'nın 'hasta adam' etiketiyle damgaladığı Türk milleti bu zaferden sonra 'muzaffer bir ulus' olarak hak ettiği saygıya ulaşmıştır. Millet ve devlet olarak o günlerden aldığımız ivmeyle Türkiye artık dünya siyasetinin önemli aktörlerinden biri haline geldi. Kuşku yok ki yakın gelecekte milletin iradesiyle bu etkinlik artacak" diyor.
TÜRKİYE STRATEJİK HAMLELERİYLE TARİH YAZDI
Son 20 yılda, savunma sanayiinden ekonomik atılımlara, dış politikadan Türk dünyası ile olan ilişkilere kadar her alanda öncü rol oynayan Türkiye, küresel siyaset arenasında ağırlığı ve gücü belirgin bir şekilde hissedilen ülke haline geldi.
Dünyanın en iyi İHA ve SİHA'larını üreten Türkiye, Karabağ'ın işgalinin son bulmasında da öncü rol oynadı. Yerli milli muharip uçak KAAN'ı görücüye çıkaran, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'u üretim bandından çıkaran, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu yapan Türkiye, enerjide de dışa bağımlılığı bitiren stratejik hamleleriyle tarih yazdı.
MARŞ SÜRPRİZİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 30 Ağustos programında, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş ilk defa seslendirilecek.
Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirilecek.
Oylamada ikinci ve üçüncü sırada yer alan marşların çalınmasının ardından Erdoğan, dereceye giren ilk dört marşın söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim edecek.
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