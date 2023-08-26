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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Taarruz’un kahramanlarını andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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