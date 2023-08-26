Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Taarruz’un kahramanlarını andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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