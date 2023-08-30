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Büyük zafere giden yol! Türk’ün şanlı zaferi 30 Ağustos

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 10:30
Milli mücadelenin parolası Ya İstiklal Ya Ölüm'dü. Büyük Taarruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bugün o şanlı zaferin 101'inci yıl dönümü. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Dumlupınar Şehitliği'nde anma törenleri yapılıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Kolay önemli değerlendirmelerde bulundu.
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