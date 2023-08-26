MSB’den Büyük Taarruz’un 101. yılına özel klip! Videoda taarruzdan görüntüler kullanıldı

Milli Savunma Bakanlığı Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla özel bir video paylaştı. Tarihi fotoğraflar ve taarruzdan görüntülerin kullanıldığı videoda, vatan marşı eşliğinde büyük taarruz şehitliğinin görselleri de yer aldı.

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