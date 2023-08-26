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MSB’den Büyük Taarruz’un 101. yılına özel klip! Videoda taarruzdan görüntüler kullanıldı

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Giriş: 26.08.2023 15:14
Milli Savunma Bakanlığı Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla özel bir video paylaştı. Tarihi fotoğraflar ve taarruzdan görüntülerin kullanıldığı videoda, vatan marşı eşliğinde büyük taarruz şehitliğinin görselleri de yer aldı.
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