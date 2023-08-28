Yol tarifi uçurumda bitti: 4 can gitti! Haritaya güvenirken 2 kere düşünün

A Haber ve ATV ekipleri de bu durumu test etti. Navigasyona Rumeli Feneri yazdı. Yarım saat süren bir yolculuk oldu. Ekiplerimiz olumsuz yanlış bir yönle karşılaşmadı. Ancak varış noktasına 3 dakika kala işler değişti. Navigasyon talimatı kapalı yol ve sonu uçurum oldu.

Bu noktada yol yok ve ucu deniz. Yani navigasyon ekiplerimizi yanılttı, özellikle gece saati olsa bilmeyen kişi belki buradan araçla gidecek ve denize uçacak.