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Yol tarifi uçurumda bitti: 4 can gitti! Haritaya güvenirken 2 kere düşünün

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Yol tarifi uçurumda bitti: 4 can gitti! Haritaya güvenirken 2 kere düşünün

Sürücüler artık ezbere bildiği yollarda bile trafik yoğunluğu olup olmadığını görebilmek için navigasyon uygulamalarından faydalanıyor. Ancak o yol tarifleri güncel değilse sizi bazen ters yöne, bazen de tehlikeli noktalara yönlendirebiliyor. Benzer olay Adana'da dört kişilik bir ailenin sonu oldu. Ekiplerimiz harita kullanırken benzer durumla karşılaşmamak için ne yapılabileceğini araştırdı.

Adana'da dört kişilik bir aile araçlarıyla birlikte, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan bir yola girdi, uçurumdan düştü. Kazada ikisi çocuk, dört kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Geçen sene de bir araç; yine navigasyonun merdivenli bir yokuşu yol gibi göstermesi sonucu takla atmış ve sürücüsü ölümden dönmüştü. Normalde büyük kolaylık sağlayan bu yol gösteren uygulamalar; peki nasıl oluyor da yanlış yönlere sokabiliyor?

Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Kullanıcılar navigasyon uygulamalarının güncellemelerini almazlarsa; yanlış yollara sebebiyet verebilir. Bu durum kaza riskini ciddi manada, artırır." dedi.

A Haber ve ATV ekipleri de bu durumu test etti. Navigasyona Rumeli Feneri yazdı. Yarım saat süren bir yolculuk oldu. Ekiplerimiz olumsuz yanlış bir yönle karşılaşmadı. Ancak varış noktasına 3 dakika kala işler değişti. Navigasyon talimatı kapalı yol ve sonu uçurum oldu.

Bu noktada yol yok ve ucu deniz. Yani navigasyon ekiplerimizi yanılttı, özellikle gece saati olsa bilmeyen kişi belki buradan araçla gidecek ve denize uçacak.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Serkan Çabuş, "Navigasyon cihazı bizi bir yola sokmaya çalıştığında ve biz o yolun ters yön olduğunu, çıkmaz bir sokak olduğunu, girişin olmadığı bir yol olduğunu gördüğümüzde sürücü kendi sürüş zekasını kullanarak bu yola girmeyecek." şeklinde konuştu.

Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Anlık trafik değişikleri yolun aniden kapalı olması, yeni rota belirlenmesi konusunda yanlış ve hatalı yönlere sebebiyet vereceğinden ötürü yine burada da kazaların var olduğunu görüyoruz. Navigasyonun bazen yanlış yönlendirmesi, bazen kullanıcı hatalarından kaynaklanabilir. Kullanıcı doğru bir şekilde, yol tarifi almadan önce gerekli ayarları mutlaka gerçekleştirmiş olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Çoğu sürücü kayıtsız şartsız navigasyonların talimatlarına uyuyor ama bu her zaman doğru bir davranış olmayabilir. Kazalar meydana gelebilir. Peki böyle bir durumda yasal olarak ne yapılabilir?

Avukat Nur Nihal Tavlan, "Bu tip uygulamalar sürücülerin tüm risklerine karşı sorumluluk almıyorlar. Hakim görüş de şu an bizim mesleğimizdeki, bunun mümkün olduğunu düşünmüyor hukuki sorumluluğuna gidebilmenin." dedi.

Ekiplerimiz test etti! Bir sonraki konum: Ölüm EKİPLERİMİZ TEST ETTİ! BİR SONRAKİ KONUM: ÖLÜM
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Adana’da navigasyon facia getirdi ADANA'DA NAVİGASYON FACİA GETİRDİ

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