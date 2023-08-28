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İETT otobüsü durağa daldı şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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İETT otobüsü durağa daldı şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü durağa daldı. Feci olayda durak adeta yerle bir olurken, 2 kişi ise yaralandı. Kazaya neden olan İETT şoförü ise olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken durak yerle bir oldu. Kazaya sebep olan İETT şoförü, olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.



Kaza Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkiinde bulunan bir otobüs durağında, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu güzergahında seyreden 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı.

Kazada 2 kişi yaralanırken çarpmanın etkisiyle durak yerle bir oldu. İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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