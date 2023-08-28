İETT otobüsü durağa daldı şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralanırken çarpmanın etkisiyle durak yerle bir oldu. İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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