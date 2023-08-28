MİT’ten 1 ayda müthiş operasyonlar! Son bir ayda PKK elebaşlarına tek tek çizik atıldı

Burada bir kıyasa ihtiyaç var. Dünyanın pek çok istihbarat servisi böyle bir etki ortaya koymaya çalışıyor mücadele ettiği yasa dışı yapılar, terör örgütleri veya devlet dışı aktörlerle ilgili bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama hiçbiri Türkiye'nin şu anda ortaya koyduğu etkinliği veya bu etkinliği seviyesine yaklaşacak bir gücü ortaya koyamıyor. Bu sadece teknik istihbaratla veya sinyal istihbaratla veya SİHA etkisiyle olabilecek bir iş değil. Bunun çok iyi bilinmesi gerekiyor.