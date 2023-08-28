MİT'ten 1 ayda müthiş operasyonlar! Son bir ayda PKK elebaşlarına tek tek çizik atıldı
Milli İstihbarat Teşkilatı, son olarak Irak'ın kuzeyinde nokta bir operasyona daha imza attı. PKK/KCK'nın Irak-Suriye kurye sorumlusu Kadri Encu etkisiz hale getirildi. MİT son 1 ay müthiş operasyonlara imza attı. Peki operasyonların perde arkasında neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Sınır ötesinde düzenlenen mit operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Operasyonun adresi Irak'ın kuzeyi oldu. Doğan kod adlı terörist Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere eğitim almıştı. Attığı adımlar uzun soluklu çalışmayla izlenen terörist Kadrı Encu'nun son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiği belirlendi. Terör örgütünün Irak-Suriye kurye sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kadri Encu'yu saha ajanları adım adım takip etmeye başladı. Encu'nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah ve mühimmatların aktarılmasında rol aldığı bilgisine ulaşıldı.
Irak'taki pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Kadri Encu tarafından sağlandığı tespit edildi. Terörist Encu'nün eylem grubuyla toplantı yapacağının öğrenilmesinin ardından ise operasyon için düğmeye basıldı. Encu, diğer örgüt mensuplarıyla birlikte toplantı halindeyken etkisiz hale getirildi. PKK'lı Encu, 2015-2017 yılları arasında PKK /KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan'ın korumalığını da yapmıştı.
İşte MİT'in son bir aydaki nokta operasyonlarının perde arkasını ve test atışları yapılan Siper2'nin özelliklerini Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim üyesi Abdullah Ağar A Haber'de anlattı. Etkisizleştirilen teröristlerin örgüt içindeki pozisyonlarına ve o teröristin altındaki ağın istikrarsızlaştırılmasına dikkat çeken Ağar, "Bütüncül anlamda bakıldığı zaman örgüt üzerinde stratejik bir etkiye dönüştü. Bunların hepsi son derece önemli. Yakaladık, burduk ve kırdık olayı değildir." dedi.
Abdullah Ağar'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Bu teröristlerin etkisizleştirilmesinde son derece büyük bir emek, bilgi birikimi arşiv birikimi ve saha etkisi var. Kurumsal anlamda gelişen bir kararlılık söz konusu. MİT'te bir değişiklik oldu, İbrahim Kalın'ın gelmesiyle beraber şekillenen bir fotoğraf karşımızda. Kurumsal anlamda MİT devamlılığını artırarak devam ediyor. Hakan Fidan'dan aldığı görevi İbrahim Kalın hakkıyla yerine getirerek yola devam ediyor ve ileri taşıyor.
Görev sadece dağlık alandaki teröristlerle mücadele değil. Son 1 aylık süreç içerisinde gözüken yerler; Suriye'de Haseke, Irak'da ise Sincar ve Süleymaniye'dir. Yani hem Irak da hem Suriye de hem dağlık alanda hem de meskun mahallerdeki yuvalanmalarına karşı gerçekleştirilen son derece önemli ve sofistike operasyonlar var.
Burada bir kıyasa ihtiyaç var. Dünyanın pek çok istihbarat servisi böyle bir etki ortaya koymaya çalışıyor mücadele ettiği yasa dışı yapılar, terör örgütleri veya devlet dışı aktörlerle ilgili bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama hiçbiri Türkiye'nin şu anda ortaya koyduğu etkinliği veya bu etkinliği seviyesine yaklaşacak bir gücü ortaya koyamıyor. Bu sadece teknik istihbaratla veya sinyal istihbaratla veya SİHA etkisiyle olabilecek bir iş değil. Bunun çok iyi bilinmesi gerekiyor.
MİT son evrede saha ajanları üzerinden muazzam bir etki ortaya koymaya başladı. Teröristlerin etkisizleştirilmesi sadece teknik ve sinyal istihbaratla yerlerinin bulunup SİHA'yla vurulmasıyla olmuyor. Bakıldığı zaman saha ajanı profili son derece yüksek. Şu anda Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki hem dağlık alanlarda hem de meskun mahallerde saha ajanları son derece etkili olmaya başladı. Bunlar canını ortaya koyan insanlar. Derinlikte sadece kendi imkan ve kabiliyetleriyle bu işleri yürütüyorlar. Bunlar Türkiye'nin gelmiş olduğu seviyeyi bize gösteriyor.
Orada fare gibi saklanan korunan teröristleri tek tek tespit edip onların hareketlendikleri anda gerek saha ajanı etkisiyle gerek SİHA etkisiyle beraber yok ediyoruz. Bu anlattıklarımız çok iyi bir kabiliyete denk geliyor. Bunun altını iyi çizmek gerekir.
Bu etki alanını sürdürmek için siyasi ve diplomasi kararlık olması gerekir bunu göstermek gerekir. Sizin orada yaptığınız operasyonlar karşı çıkan ve bunu kullanmak için bekleyenler var. Türkiye operasyon yaparken 8 kritere bakıyor. Sivil yaşamın yanı sıra doğanın hayvanın bile zarar görmemesi için en uygun anda bu işleri yapıyor. Hakan Fidan'ın Irak ziyareti sırasında bir siyasi ve diplomatik mesaj verilirken henüz açıklanmadı ama SİHA akınları yapıldı ve 3'ü elbaşı 7 terörist yok edildi. Burada bir kararlık ve mesaj var."
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