Toplu sözleşmede son söz Hakem Heyeti’nde! Memur zammında flaş gelişme! A Haber duyurdu
Ağustos ayının 22’sine kadar devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde maaş zammı konusunda uzlaşma sağlanmadı. Peki memur ve memur emeklisinin zamları ne kadar olacak? Hakem Heyeti ne karar verecek? Memurlar hangi hakları kazandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan çalışma ekonomisti Tarkan Zengin canlı yayında anlattı. Tarkan Zengin memur zammı ile ilgili son dakika bilgisini de aktardı.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında müzakere süreci tamamlandı. Görüşmelerde zam oranında uzlaşma sağlanamadı. Şimdi gözler Hakem Heyeti'ne çevrildi. Memur-Sen akşam saatlerinde Hakem Heyetine başvurusunu yaptı.
Peki memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı ne olacak? Bundan sonraki süreçte ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan çalışma ekonomisti Tarkan Zengin canlı yayında anlattı. Tarkan Zengin memur zammı ile ilgili son dakika bilgisini de aktardı.
Tarkan Zengin'in canlı yayında anlattıkları şöyle:
Yarın itibarıyla kamu görevlileri Hakem Heyeti toplanacak ve çalışmaya başlayacak. Bugün müracaatın son günüydü. Yarın Sayıştay başkanlığında heyet çalışmaya başlanacak. 1 Ağustos'ta başlayan kamu görevlileri toplu sözleşme süreci 22 Ağustos gece yarısına kadar sürdü ve imzalar atıldı. Kamu görevlileri toplu sözleşme süreci 12 bölümden oluşuyor. Konfederasyonların yürüttüğü kamu görevlilerinin geneline yönelik sözleşmeler ve 11 hizmet kolundan 11 yetkili sendikanın masada yürüttüğü toplu sözleşme var. Hizmet kollarına göre örgütlenen sendikalarında hizmet kollarına özgü sorunlarını konuştukları ve mutabakata vardıkları sözleşmeler var.
22 Ağustos gecesine kadar 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşılan konular için imzalar atıldı. Kamu görevlilerinin geneline yönelik olarak da 50 madde üzerinde uzlaşma sağlandı. Maaş maddesi dışında kalan ve anlaşılmayan hususlarda yine mutabakatla uzlaşılan ve uzlaşılmayan konular Hakem Heyeti'ne götürüldü. Memur-Sen bugün başvurusunu yaptı. Hizmet kollarında 291 maddede kamu görevlilerinin geneline yönelik 50 maddede ve toplamda 341 madde üzerinde uzlaşma sağlandı. 6. toplu sözleşme görüşmelerinde yani tamamen uzlaşılan görüşmelerde 323 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Yani 7. toplu sözleşmede uzlaşma sağlanmadı demek yanlış bir yaklaşım. Maaş ve bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlandı. Şu anda yüzde 99'a yönelik bir anlaşma sağlandı.
Uzlaşma sağlanan 11 hizmet kolu var bunun için atılmış imzalar var. Bunlar yürürlüğe girecek hususlar. Burada hizmet kolları için 291 madde var. Diğer genel sözleşmede 50 madde var. Büyük bir oranda uzlaşma var. Hakem Heyeti'nin 5 günlük bir çalışma süresi var ama daha az madde ile gidildiği için belki bu çalışma süresinin daha kısa olma ihtimali var. 31 Ağustos'tan önce sona erebilir. Hakem Heyeti maaş artışlarının ne kadar olacağına dair kararını verir.
11 hizmet kolunun tamamı Memur-Sen'e bağlı sendikalar ve bunların internet sitelerine girdiğiniz de ya da sosyal medya hesaplarına baktığınızda her bir sendika altına imza attığı ve çalışanlarına kazandırdığı maddelerle ilgili de bilgiler veriyor. Kamu görevlilerinin geneline yönelik uzlaşı sağlanan 50 madde içerisinde önemli kazanımlar var. Burada sadece zamla elde edecek kazançlar yok. Diğer kazançlar da memurlar için önemli. İzin haklarından çalışan kadınların haklarına engelli haklarından disiplin cezalarına kadar biri dizi haklar müzakere ediliyor.
Kamu görevlilerinin çok beklediği birinci dereceye gelmiş kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması konusunda mutabakata varıldı. Kamu görevlilerine Hac izni verilmesi burada yıllık izinleri olsa bile Hac izini verilmesi konusu var. 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi var. Şu anda bu rakam bin 80 TL aylık olarak 360 liraya denk geliyor. Ocak ayında memur atışı ile birlikte bu rakam artacak. Onun aylık olarak ödenmesi karara bağlanmış durumda. Kamu görevlilerine giyecek yardımı verilmesi elde edinilen kazanımlar arasında yer alacak.
Konut için bir çalışma yapılacak. Eğer merkez teşkilatta servis hizmeti yoksa memura toplu taşıma kartı verilmesi ve yine 4688 sayılı kamu görevlileri sendikalar toplu sözleşme kanunda bazı hususlar var ki bunlara ilişkin kanunun yeniden çalışılması kazanımı elde edildi. Bu ve benzeri çok sayıda maddede uzlaşma sağlandı. Bunlar çalışanların mali ve sosyal haklarını iyileştiren önemli değişikliler.
Biz şu anda 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerini konuşuyoruz. 1. dönem toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Heyeti'ne gitmişti. Yine 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri de Hakem Heyeti'ne gitti. Burada 11 kişiden oluşan bir heyetten bahsediyoruz. Sayıştay Başkanı'nın başkanlığında toplanıyor. Burada 4 tane sendika temsilcisi oluyor. Yine sendikaların önerdiği 1 akademisyen heyette 5. kişi olarak yer alıyor. Diğer tarafta kamudan atanan kamu görevlisi 4 kişi yine kamuda Cumhurbaşkanı'nın atadığı 1 akademisyen oluyor. Yani toplam 5'er kişilik bir heyet ve Sayıştay Başkanı oluyor. Kararlar oy çoğunluğu ile alınıyor.
Heyet görüşmesinde her bir madde gündeme geliyor. Burada heyette yer alan herkesin görüşleri alınıyor. Yarın da başlayacak çalışmada benzer bir yöntem olacaktır. Hakem Heyeti'ne giden ilk toplu sözleşmede çok bir değişim olmadı ve maaş zammında yarım puanlık bir artış oldu. Yine 2. giden görüşmelerde de benzer bir süreç var. Hükümet zam teklifi olarak 2024 yılında ilk 6 ay için yüzde 15 ikinci 6 için yüzde 10 teklif vermişti. 2025 yılı için ilk 6 aya yüzde 6 ikinci 6 ay için yüzde 5 teklif vermişti. Son teklif bu olduğu için heyetin önüne bu rakamlar gidecek. Burada alınan karar kesin karar olarak görülecek ve itiraz edilemeyecek."
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