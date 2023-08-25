Toplu sözleşmede son söz Hakem Heyeti’nde! Memur zammında flaş gelişme! A Haber duyurdu

Heyet görüşmesinde her bir madde gündeme geliyor. Burada heyette yer alan herkesin görüşleri alınıyor. Yarın da başlayacak çalışmada benzer bir yöntem olacaktır. Hakem Heyeti'ne giden ilk toplu sözleşmede çok bir değişim olmadı ve maaş zammında yarım puanlık bir artış oldu. Yine 2. giden görüşmelerde de benzer bir süreç var. Hükümet zam teklifi olarak 2024 yılında ilk 6 ay için yüzde 15 ikinci 6 için yüzde 10 teklif vermişti. 2025 yılı için ilk 6 aya yüzde 6 ikinci 6 ay için yüzde 5 teklif vermişti. Son teklif bu olduğu için heyetin önüne bu rakamlar gidecek. Burada alınan karar kesin karar olarak görülecek ve itiraz edilemeyecek."

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