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İşte İBB'nin "bitti" dediği metro! Tuzla metrosunu neden kaderine terk edildi?

ÖZEL HABER
Fatih Murat Erdoğan
FATİH MURAT ERDOĞAN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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İşte İBB’nin bitti dediği metro! Tuzla metrosunu neden kaderine terk edildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yapıldığını iddia ettiği Tuzla metrosu kaderine terk edilmiş durumda. Peki İBB neden Tuzla metrosunu yapmadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı değerlendirdi.

Pendik-Tuzla metro hattı 2023'te hizmete girecekti. CHP'nin Genel Başkanlığı koltuğuna göz diken ve İBB'yi unutan Ekrem İmamoğlu diğer vaatleri gibi bunu da yerine getirmedi ve verdiği sözü tutmadı. Metro projesinde yıllardır değişen sadece reklam afişleri oldu.

İBB Tuzla metrosunu neden kaderine terk etti? Metro projesinde yıllardır neden sadece reklam afişleri değişti? Bölgede yaşananları Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı değerlendirdi.

Şadi Yazıcı'nın canlı yayında anlattıkları şöyle:

"Kaynarca-Pendik ve Tuzla metrosu açılış ilanı afişini görünce çok heyecanlandık. Biz de açılış için bu alana geldik. Bekledik ama ortada hiçbir şey yok. Dağ fare doğurdu. Gördük ki; daha önce yapılmış olan Pendik-Sabiha Gökçen hattı ile daha önce yine yapılmış olan Kadıköy-Pendik metro hattının birleşme noktasının çıkış töreniymiş.

Tuzla'da metro alanı için ayrılan bölge yine metruk halde ve hiçbir çalışma yok. Burası hizmet bekliyor ama yok. Burada çitlerin üzerine 'Şantiye sahası izinsiz girmek tehlikeli ve yasak' yazmışlar. Burada metronun geldiğini söyleyen birçok afişte var. 10 tane afiş değiştirdiler metro gelecek diye ama bir türlü metro gelmiyor.

Burada bizim zabıta binamız vardı, 2018 yılında alan inşaatı için başka yere taşıdık. Şimdi burada çalılar ve kurumuş otlar var. Burada insanlar kullandığı bir metro üstünde yaşamın aktığı çocukların oynadığı bir park olmalıydı. Burada yapılması gereken proje oydu. Maalesef 2019 yılında beri bir çivi bile çakılmadı. Biz açılış olacak denince buraya geldik sandalye koyup bekledik ama kimse gelmedi.

Ekrem İmamoğlu'nun her işi gibi bir açılış balonu ile karşılaştık. Pendik'te yapılan bir açılış ve Pendik'ten Pendik'e yapılan bir çalışma. Yapılmayan işin reklamı yapılıyor. Vatandaşları asla kandırmayacağını söylemedi ama bugün yapılan tam olarak budur vatandaş kandırılıyor. Vatandaşa sürekli olarak yalan söyleniyor. Bu işi savsaklamaktır."

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