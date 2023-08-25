İşte İBB'nin "bitti" dediği metro! Tuzla metrosunu neden kaderine terk edildi?

Burada bizim zabıta binamız vardı, 2018 yılında alan inşaatı için başka yere taşıdık. Şimdi burada çalılar ve kurumuş otlar var. Burada insanlar kullandığı bir metro üstünde yaşamın aktığı çocukların oynadığı bir park olmalıydı. Burada yapılması gereken proje oydu. Maalesef 2019 yılında beri bir çivi bile çakılmadı. Biz açılış olacak denince buraya geldik sandalye koyup bekledik ama kimse gelmedi.