Memura TOKİ konutlarında öncelik! Milyonlarca memurun mali ve sosyal hakları iyileşiyor | Ücretsiz ulaşım, 3600 ek gösterge...
Toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranında anlaşma sağlanamasa da memur ve emekli temsilcileri, sosyal haklar konusunda masadan eli dolu kalktı. Memura ücretsiz toplu taşıma hakkı, TOKİ konutlarında öncelik ve birçok maddede anlaşma sağlandı. İşte haberin detayları...
Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve emeklilerine 2024-2025'teki zam oranında uzlaşamadı ancak taraflar 11 hizmet kolunun tamamında 341 maddede anlaşma sağlandı.
11 HİZMET KOLUNDA İMZA ATILDI
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci önceki gece sona erdi.
Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti. Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamadı, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.
Memurların toplu sözleşme görüşmelerindeki kazanımları şöyle;
TOKİ KONUTLARINDA MEMURLARA ÖNCELİK
Toplu Konut İdaresi konutlarında memurlara, lojmanlarda engelli kamu çalışanlarına öncelik verilecek.
SÖZLEŞMELİ MEMURA YİYECEK YARDIMI
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanacak.
KİRA BEDELİ ALINMAYACAK
Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamı genişletilecek. Kurum ve kuruluşların meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde bulunan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutlarından kira bedeli alınmayacak.
Konutların tespiti ilgili kurum ve kuruluş ile kurumun bulunduğu hizmet kolundaki yetkili sendika temsilcisinden oluşturulacak komisyonca belirlenecek. KIT'lerde konut kira bedeli olarak her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin yüzde 85'i tahsil edilecek.
TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK
Toplu sözleşme ikramiyleri aylık ödenecek. Tüm kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde ücretsiz toplu taşıma hakkı verilecek. İtfaiyeci ve yangın söndürme erleri arttırımlı ek ödemelerden yararlanacak. KİT'lerdeki müdür ve yardımcılarının mali haklarında ilave artış sağlanacak.
MATEMATİKÇİ VE İSTATİSTİKLERE EK ÖDEME
KİT'lerde görev yapan personele ek ödeme oranlarında artış yapılacak. Biyaloğ, kimyager, fizikçi, istatistikçi, matematikçi ünvanlı pozisyonlara ilave ek ödeme yapılacak. Şeflerin mali hakları arttırılacak. Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranları yükseltilecek. Teknik personele verilen arazi tazminatları yükseltilecek.
AİLE YARDIMINDA SÜRE UZATILIYOR
Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanmada süre uzatımı sağlanacak. Tüm tabip dışı sağlık personeline ek ödeme verilecek. Sözleşmeli personelin harcırahında kapsam genişletilecek.
3600 EK GÖSTERGE GELİYOR
Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilecek. Teknik hizmetler personeline ilave ek ödeme yapılacak. Mühendislerin mali hakları artırılacak. Avukatlar da artık ek ödeme alacak. Şube müdürü, müdür, müdür yardımcılarının mali hakları iyileştirilecek. Yurtdışı yer değiştirmede masrafları devlet karşılayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım maaş...
- Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak 2023? Ağustos ayı MB faiz kararı yüzde kaç oldu, düştü mü?
- Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi...
- VATANDAŞLIK MAAŞI NE DEMEK? Vatandaşlık maaşı kaç TL olacak, ne zaman verilecek? Başvuru şartları...
- Wagner lideri Prigojin kimdir, öldü mü son dakika? Yevgeni Prigojin uçağı düşürüldü mü? Wagner grubu nedir?
- Maviye Sürgün 11. bölüm izle! Show TV Maviye Sürgün dizisi son bölüm tek parça kesintisiz izle!
- KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI! KYK yurt ücreti ne kadar? 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri 2023-2024!
- AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023 || Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? Güncel miktar...
- İbn-i Sina'dan astım hastalığına doğal çözüm! Ciğerlerinizi dinlendirecek! 2 tanesini karıştırıp...
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI | meb.gov.tr