Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı mı? Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı ne olacak? Flaş açıklama
Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklisine yapılacak 2024-2025 dönemi zam oranları konusunda uzlaşma sağlayamazken, 11 hizmet kolunun tamamında ise anlaşmaya varıldı. Memur-Sen'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "7. Toplu sözleşmemiz tamamlandı. Genele ilişkin ulaştığımız konular var. Oransal konularda anlaşamadık bunlar hakem heyetine gidecek. Toplu sözleşme 11 hizmet kolunda olumlu sonuçlandı." ifadeleri kullanıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme sonucunu değerlendirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" dedi.
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.
Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dün saat 20.30'da başlayıp, bugün saat 03.40'da sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."
"4688 SAYILI YASA YENİDEN DÜZENLENECEK"
Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi.
Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak."
"3600 EK GÖSTERGE KONUSU BERABER ÇALIŞILACAK"
Toplu sözleşmede birçok ünvandaki çalışanların gözetildiği başlıkların olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti: "3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz."
"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, müzakere süreci tamamlanan Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik." dedi.
Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından, Bakanlık bahçesine gelerek toplantıyı takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.
Kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imza attıklarını belirten Işıkhan, kararın tüm kamu görevlilerine, ailelerine ve emeklilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.
KAMU İŞVERENİN İLK TEKLİFİ NEYDİ?
Kamu işveren tarafının, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.
İLK TEKLİF REVİZE EDİLDİ
17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış teklif etti.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Kamu İşveren Heyeti'nin yüzde 15 zam teklifinin enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayında maaşlara yüzde 43.12 ya da yüzde 44.43 artış getirmesi bekleniyor. Buna göre yeni maaşlar şöyle olacak:
ŞUBE MÜDÜRÜ - (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 46.443,87
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 46.868,98
MEMUR - (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 32.828,87
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 33.129,35
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 42.274,79
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 42.661,73
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 38.147,20
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 38.496,37
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 46.694,33
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 47.121,73
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 42.256,18
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 42.642,96
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 78.657,32
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 79.377,28
HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 37.840,93
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 38.187,29
MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 47.404,21
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 47.838,10
TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 33.687,59
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 33.995,93
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 68.875,07
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 69.505,49
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 45.459,21
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 45.875,30
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 39.529,74
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 39.891,57
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 45.171,53
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 45.585,00
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
Kamu İşveren Heyeti'nin yüzde 15 zam teklifinin enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayında aylıklara yüzde 43.12 ya da yüzde 44.43 artış getirmesi bekleniyor. Buna göre yeni aylıklar şöyle olacak:
MÜSTEŞAR (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 51.396,18
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 51.866,62
GENEL MÜDÜR (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 45.488,90
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 45.905,27
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 21.196,07
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 21.390,08
MEMUR (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 17.263,85
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 17.421,87
ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 21.196,07
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 21.390,08
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 29.870,93
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 30.144,35
BAŞKOMİSER (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 21.738,14
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 21.937,11
POLİS MEMURU (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 21.374,97
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 21.570,62
HEMŞİRE (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 21.196,07
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 21.390,08
MÜHENDİS (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 21.196,07
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 21.390,08
TEKNİSYEN (LİSE -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 15.217,23
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 15.356,52
PRATİSYEN HEKİM (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 37.077,03
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 37.416,40
PROFESÖR (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 40.574,52
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 40.945,91
İMAM-HATİP
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 21.196,07
Ocak 2024 (% 44.43 zamlı maaş): 21.390,08
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