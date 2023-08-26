CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: İttifak yapmazsak yerel seçimleri de kazanamayacağımız açık bir gerçek
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır mağlubiyet sonrasında CHP Ankara Milletvekili Murat Emir partisine yönelik eleştirilerde bulundu. İttifak yapmak için bazı şeylerin altını daha az çizdiklerini söyleyen Emir "İttifak olmazsa ne genel ne de yerel yönetimlerde iktidar olamayacağımız açık bir gerçek." ifadelerini kullandı. İttifak yapma mecburiyetinde olduklarını ifade eden Emir seçim sonuçlarının parti içinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığının da altını çizdi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, istifaya yanaşmazken mağlubiyet faturasını da MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.
İMAMOĞLU'NUN DARBE TOPLANTISI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler değişim hareketi başlatırken, özellikle İmamoğlu'nun Zoom üzerinden düzenlediği darbe toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü.
'TAVŞAN ADAY' FORMÜLÜNE DESTEK
Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağına yönelik sinyaller veren İmamoğlu, kurultayda beklediği etkiyi yaratamayınca direksiyonu İBB Başkanlığı adaylığına kırarak Özgür Özel'e destek verme kararı aldı.
CHP'Lİ MURAT EMİR'DEN PARTİSİNE ELEŞTİRİ
Seçimlerden sonra bir türlü toparlanamayan ve kurultay gerginliği yaşanan CHP'de Ankara Milletvekili Murat Emir katıldığı canlı yayında seçim sürecini değerlendirdi.
İşte Murat Emir'in açıklamalarında öne çıkanlar:
İTTİFAK İÇİN BAZI ŞEYLERİN ALTINI DAHA AZ ÇİZDİK
Değişim deniyor ama burada istekleri kamuoyu önünde paylaşmak gerekir. Sağa yanaştığımız söyleniyor ittifak yaptığımız için bazı şeylerin altını daha az çizer olduk.
İKTİDAR YAPMAZSAK GENELİ DE YERELİ DE KAZANAMAYIZ
İttifak olmazsa ne genel ne de yerel yönetimlerde iktidar olamayacağımız açık bir gerçek. İttifak yapmak mecburiyetindeyiz. Daha önce söylediğimiz kavramların altını daha az çiziyoruz buraları daha vurgulu siyasi söylem haline getirmeliydik.
BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANIYOR
28 Mayıs'ta bir başarısız oldu. Büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Bir değişim talebi başladı ve bu gerçeklikle karşı karşıyayız. Partiye zarar vermeden bu işin yapılması gerekir. Bunun çözümü de kurultay.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Önümüzdeki ay zam beklenmiyor! Fahiş fiyat artışları birden kesildi! İkinci el araç piyasasında durgunluk satışları etkiledi
- Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...
- Kahve fincanlarından hangisi önce dolar? Bu zeka testini yüksek IQ'lu olanlar 10 saniyede buluyor!
- DİYETSİZ Göbek yağlarınızı bıçak gibi kesip atacak! 7 günde sporsuz yağlardan kurtulma formülü!
- İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı! meb.gov.tr Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, nasıl öğrenilir?
- TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte
- ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ALES puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM sorgulama ekranı...
- İncir kilo aldırır mı, kaç kalori, her gün kaç tane yemek gerekir? Diyette taze ve kuru incir yenir mi, nasıl tüketilmeli?
- Gönül Dağı yeni bölüm tarihi | 2023 Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? İşte oyuncuları...
- iOS 17 ÖZELLİKLERİ | iOS17 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Hangi modeller güncelleme alacak? iPhone 11-12-13-14 Pro Max
- Devletten kız/erkek öğrencilere en az 100,130,150 TL'lik ödeme! A'dan Z'ye 10 yeni destek! Ulaşım, kırtasiye yardımı, engelli, barınma...
- Altın fiyatları aniden düştü! 26 Ağustos Cumartesi canlı altın fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar…