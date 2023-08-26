CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: İttifak yapmazsak yerel seçimleri de kazanamayacağımız açık bir gerçek

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANIYOR

28 Mayıs'ta bir başarısız oldu. Büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Bir değişim talebi başladı ve bu gerçeklikle karşı karşıyayız. Partiye zarar vermeden bu işin yapılması gerekir. Bunun çözümü de kurultay.