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CHP’de İstanbul kavgası! Kaftancıoğlu’nun koltuğuna kim oturacak? Değişimciler kimi aday gösterecek?

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Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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CHP’de İstanbul kavgası! Kaftancıoğlu’nun koltuğuna kim oturacak? Değişimciler kimi aday gösterecek?

CHP'de İstanbul İl Kongresi büyük kurultayın provası olarak gösteriliyor. Değişimciler ile yenilenmeciler ilk kozlarını o kongrede paylaşacak. Peki il başkanı adaylığı için kimlerin isimleri geçiyor. CHP'li kurmaylar neden “Kemal Kılıçdaroğlu çok hırslandı” dedi? İşte ayrıntılar…

CHP'de kılıçlar çekildi. Değişimciler ile yenilenmeciler büyük kurultayın provasını İstanbul'da yapacak. Taraflar kozlarını önce il kongresinde paylaşacak.

Ana muhalefet partisinde sadece Genel Başkanlık değil İstanbul İl Başkanlığı kavgası da yaşanıyor. İstanbul'da 39 ilçenin 27'sinde kongreler tamamlandı. 16 ilçede Kılıçdaroğlu ipi göğüsledi. Değişimciler hüsrana uğradı.

Gözler İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi. Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasağı nedeniyle aday olmayacağı kongrede koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu.

Genel Merkez'in aday havuzunda eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selçuk Sarıyar ve 23. Dönem İstanbul milletvekili Çetin Soysal yer alıyor.

Bu isimlerden birinin aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken Canan Kaftancıoğlu'nun da görüşünün alınacağı belirtiliyor. ''Kemal kılıçdaroğlu çok hırslandı yeni belediyeler almak için adanmışlığı var'' yorumları yapılıyor.

Değişimcilerin adayları arasında ise eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik var. Genel Merkez yönetimi değişimcilere İstanbul'da da şans tanımıyor.

Öte yandan ilçe kongrelerinde beklediğini bulamayan değişimciler rotayı tüzük değişikliğine çevirdi. Parti lideri ve adayı ayrı olan Alman SPD modeline odaklanıldı. Modele göre değişimciler kazanırsa Özgür Özel Genel Başkan, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak.

İstanbul kavgası! Kılıçlar bilendi kozlar paylaşılacak İSTANBUL KAVGASI! KILIÇLAR BİLENDİ KOZLAR PAYLAŞILACAK
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