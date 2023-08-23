23 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Altın alacaklara uyarı! Gerçek altında renk, hafiflik nasıl olmalı? Altın ne kadar?

Altın alacaklara uyarı! Gerçek altında renk, hafiflik nasıl olmalı? Altın ne kadar?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
ABONE OL
Altın alacaklara uyarı! Gerçek altında renk, hafiflik nasıl olmalı? Altın ne kadar?

Altına talep son 1 yılda artış gösterdi. Altın alacak vatandaşlara sahte altın konusunda bir uyarı geldi ve güvenilir yerlerden alınması gerektiğini altı çizildi. Peki altın alırken nelere dikkat edilmeli? Gerçek altında renk, hafiflik nasıl olmalı? Altında son durum ne? Gram altın kaç para? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA