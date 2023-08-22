İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok’tan CHP’ye yerel seçim resti: Kendi adaylarımızla girecek şekilde hazırlanıyoruz

28 MAYIS GEÇTİ İTTİFAK BİTTİ!

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, "28 Mayıs geçti ittifak bitti" çıkışında bulundu. Üçok, "Bizim ittifakımız, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgiliydi. 28 Mayıs itibariyle ittifak sona erdi. Her parti kendi milletvekillerini aldı, herkes kendi yoluna gitti" ifadelerini kullandı.

"KENDİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZLA GİRECEK ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Yerel seçimlere ittifaksız girecekmiş gibi hazırlandıklarını ve kendi belediye başkanı adaylarını belirleyeceklerinin altını çizen Üçok şu ifadeleri kullandı;

"Biz 28 Mayıs'tan sonra 31 Mart yerel seçimlerine bir ittifak olmadan, kendi belediye başkanı adaylarımızla girecek şekilde hazırlanıyoruz. İki genel başkan yardımcımız il il, ilçe ilçe şu anda bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Bütün çalışmalarımız tek başına seçime girecekmişiz şeklinde. Bütün konsantrasyonumuz 31 Mart seçimlerinde en iyi sonucu alabilecek yolları bulmak üzerine."