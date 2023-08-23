CHP’li Tunç Soyer’in Tarkan yalanı ortaya çıktı: 23 milyon lirayı gözden çıkardı Tarkan uğruna belediyeyi batırdı!
CHP belediyeler ‘gaf’a doymuyor. Bir taraftan İmamoğlu, bir taraftan Yavaş diğer bir taraftan da Soyer… Ele geçirdikleri kadim şehirlere hizmet etmekten yoksun oldukları gibi bir de belediyeyi borç batağında yüzdürüyorlar. Soyer’in Tarkan konseri de bu borçlanmadan büyük bir pay alıyor. Konser için para ödemediğini söyleyerek vatandaşı kandıran Soyer’in mumu söndü, ortaya çıkan detaylar büyük tepki topladı. Soyer’in pervasızlığı sosyal medya gündeminde yer aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl 9 Eylül İzmir'in 100. Kurtuluş Yıldönümü Kutlamaları kapsamında Tarkan konseri düzenlemişti. Milyon liralık Tarkan konseriyle ilgili skandal detaylar ortaya çıktı. Konserin tüm masraflarının sponsorlar tarafından ödendiğini belirten Soyer'in yalanı belgelerle ispatlandı. Yıllardır İzmir'i ve İzmirlileri sömüren Soyer'in piyar girişimi işe yaramadı.
23 MİLYON LİRALIK TARKAN KONSERİ
Daha önce belediye bütçesinden Tarkan'a bir konser karşılığında KDV dahil 3 milyon 540 bin TL ödediği ortaya çıkan CHP'li Soyer'in, 'etkinliğin tüm giderlerinin sponsorlar tarafından değil belediyenin olmayan parasından karşılandığı öğrenildi.
SOYER'İN MUMU SÖNDÜ!
24 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen 'Tarkan Konseri Kaşe Bedeli Hizmet Alımı' ihalesinde Tarkan'ın sahibi olduğu HİTT Müzik'e ödeme yapan İZFAŞ'ın, aynı gün konser giderleri için farklı bir ihale düzenlediği öğrenildi. Belediyenin fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından düzenlenen, 'Tarkan Konseri Teknik Organizasyonu ve Kulis İhtiyaçlarının Karşılanması Hizmet Alımı İşi' ihalesinde, konseri giderleri için Star As Ses Işık ve Müzik Gösterileri Anonim Şirketine 17 milyon lira aktardığı, KDV dahil edildiğinde bu rakamın 20 milyon 60 bin liraya ulaştığı belirtildi. Toplam borç miktarı 20 milyar lirayı bulan ve çalışanlarının maaşını dahi ödemekte zorlanan Soyer yönetiminin, sadece bir konsere KVD dahil 23 milyon 540 bin lira ödemesi, CHP'li belediyelerin nasıl talan edildiğini gösterdi.
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