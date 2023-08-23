CHP’li Tunç Soyer’in Tarkan yalanı ortaya çıktı: 23 milyon lirayı gözden çıkardı Tarkan uğruna belediyeyi batırdı!

SOYER'İN MUMU SÖNDÜ!

24 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen 'Tarkan Konseri Kaşe Bedeli Hizmet Alımı' ihalesinde Tarkan'ın sahibi olduğu HİTT Müzik'e ödeme yapan İZFAŞ'ın, aynı gün konser giderleri için farklı bir ihale düzenlediği öğrenildi. Belediyenin fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından düzenlenen, 'Tarkan Konseri Teknik Organizasyonu ve Kulis İhtiyaçlarının Karşılanması Hizmet Alımı İşi' ihalesinde, konseri giderleri için Star As Ses Işık ve Müzik Gösterileri Anonim Şirketine 17 milyon lira aktardığı, KDV dahil edildiğinde bu rakamın 20 milyon 60 bin liraya ulaştığı belirtildi. Toplam borç miktarı 20 milyar lirayı bulan ve çalışanlarının maaşını dahi ödemekte zorlanan Soyer yönetiminin, sadece bir konsere KVD dahil 23 milyon 540 bin lira ödemesi, CHP'li belediyelerin nasıl talan edildiğini gösterdi.