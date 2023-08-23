Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası! Türkiye sınırı olmayan Macaristan’a doğalgaz ihraç edecek

Türkiye'deki enerji arz güvenliğindeki kritik yapı taşlarından biri de yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi oldu. Ertuğrul Gazi gemisi 110 milyon metreküp doğalgaz depolama kapasitesi ile dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor. Ayrıca 28 milyon metreküplük günlük gazlaştırma kapasitesi ile öne çıkıyor.