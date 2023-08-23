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Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası! Türkiye sınırı olmayan Macaristan’a doğalgaz ihraç edecek

ÖZEL HABER
Fatih Murat Erdoğan
FATİH MURAT ERDOĞAN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Büyük enerji atılımlarına Berat Albayrak imzası! Türkiye sınırı olmayan Macaristan’a doğalgaz ihraç edecek

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa gaz krizine girerken bu dönemi yaptığı yatırımlarla sorunsuz atlatan Türkiye, ihracatta da tarihi bir adım attı. Türkiye'den Macaristan'a doğalgaz ihracatı konusunda iki ülke arasında anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile Türkiye ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla gaz ihracatı gerçekleştirecek. Peki Türkiye'nin enerji yolculuğu nasıl ilerledi, ilk kıvılcımı kim başlattı? İşte tüm detaylar…

Bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ben çok net söylüyorum. 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında denizde ve karada. petrol ve gaz noktasında sevinçli olacak." demişti.

Bugünleri görmüşçesine "müjdeler yolda" dedi. Hayata geçirdiği projeleri ile Türkiye'yi hem kışın gaz arzı endişesinden korudu, hem de ihracatçı yaptı. Türkiye Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Milli Enerji ve Maden Politikası ile yeni bir stratejik vizyon ortaya koydu.

Berat Albayrak, "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız." ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu 2017 yılında, işte bu cümlelerle başladı. O tarihten sonra hiçbir jeopolitik krizden etkilenmeden her türlü talebi karşılayabilecek altyapı kurulmaya başlandı.

Şimdi ise BOTAŞ Türkiye'ye sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine gaz ihraç etmeye başlıyor. Bir ilk olan bu anlaşmayla Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlanacak.

1994 yılında işletmeye açılan Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nin kapasitesi artırıldı. Yapılan yatırım ile tesisin gazlaştırma kapasitesi günlük 18 milyon metreküpten, 37 milyon metreküpe çıkarıldı. Ve şu anda ülkemizin gaz ihtiyacının önemli bölümü buradan karşılanıyor.

Türkiye'deki enerji arz güvenliğindeki kritik yapı taşlarından biri de yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi oldu. Ertuğrul Gazi gemisi 110 milyon metreküp doğalgaz depolama kapasitesi ile dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor. Ayrıca 28 milyon metreküplük günlük gazlaştırma kapasitesi ile öne çıkıyor.

O dönemde çizilen hedeflerden biri de 2023 yılına kadar doğalgaz depolama kapasitesini 10 milyar metreküpe çıkarmaktı. Bugün Silivri'deki tesis Türkiye'nin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabiliyor. Azerbaycan doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TANAP ise Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini tek başına karşılıyor.

Çok geçmeden BOTAŞ, yeni boru hatları LNG terminalleri ve doğalgaz depolama tesisi hamleleri ile meyvelerini toplamaya başladı. Türkiye'den Macaristan'a doğalgaz ihracatı konusunda iki ülke arasında anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile Türkiye ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla gaz ihracatı gerçekleştirecek.

Berat Albayrak imzası! Enerjide dev adım BERAT ALBAYRAK İMZASI! ENERJİDE DEV ADIM
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