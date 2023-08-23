CHP’li İBB’de diz boyu vurgun! İstanbullunun paraları soygun ihalelerine gidiyor: 3 katı fiyatına aldılar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, geçtiğimiz haziran ayında 2 bin çift itfaiyeci çizmesi alımı için ihale açtı. Açık ihale usulüyle düzenlenen ihaleye, bir geçerli teklif verildi. İhaleyi 27 milyon 650 bin TL bedelle DEÇAM Paslanmaz Metal Şirketi aldı. Böylece İBB, çifti 13 bin 825 TL'ye itfaiyeci çizmesi almış oldu.