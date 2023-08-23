CHP'li İBB'de diz boyu vurgun! İstanbullunun paraları soygun ihalelerine gidiyor: 3 katı fiyatına aldılar
CHP'li İBB tarafından düzenlenen itfaiyeci çizmesi ihalesinde bir çift çizmeye 13 bin 825 bin TL ödendi. 2 bin çift çizme belediyeye toplamda 27.6 milyon TL'ye ihale edildi. Aynı özellikteki çizmelerin AK Partili Denizli Belediyesi tarafından sadece 4 bin 400 TL'ye alındığı belirlendi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, geçtiğimiz haziran ayında 2 bin çift itfaiyeci çizmesi alımı için ihale açtı. Açık ihale usulüyle düzenlenen ihaleye, bir geçerli teklif verildi. İhaleyi 27 milyon 650 bin TL bedelle DEÇAM Paslanmaz Metal Şirketi aldı. Böylece İBB, çifti 13 bin 825 TL'ye itfaiyeci çizmesi almış oldu.
VURGUNUN BÖYLESİ
Denizli Büyükşehir Belediyesi ise aynı özelliklerdeki itfaiyeci çizmesini geçen nisan ayında 4 bin 400 TL'ye alırken, 300 çift itfaiyeci çizmesi için kasasından 1 milyon 320 bin TL çıkmış oldu.
İBB, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 4 bin 400 TL'den aldığı aynı standartlardaki itfaiyeci çizmesini 3 kattan fazla bir parayla satın alarak İstanbullulara büyük bir kazık atmış oldu.
AYNI KİŞİ FARKLI İHALE
Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda İBB yönetiminin, usulsüz ihalelerle yandaşlarını beslediği ortaya çıkmıştı. Yapılan inceleme sonucunda İETT Bakım ve Onarımı'na ilişkin toplam 44 ihaleden 30'unun pazarlık usulüyle aynı kişilere verildiği, 6 farklı ihalede yaklaşık maliyetin 42 milyon lira fazla hesaplandığı belirlenmişti.
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