AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber’de
Son dakika haberleri… AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım A Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Binali Yıldırım AK Parti vesayet odakları ile mücadelesine ilişikin olarak "Biz 27 Nisan'ı önce hatırlıyoruz ama ondan önce bize 2 sefer ayar vermeye kalktılar. Muhtıralara, darbelere 22 yılda hiç boyun eğmedik. Yetikiyi millet verir, millet alır." dedi.
AK Parti'nin seçim stratejisi ne olacak? Sahada hangi çalışmalar yürütülüyor? Başkan adayları nasıl belirlenecek? Gündeme dair merak edilenleri AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım A Haber'de cevapladı. AK PArti'nin kurulma hikayesinin anlatan Binali Yıldırım vesayatle mücadele konusunda da, "Biz 27 Nisan'ı önce hatırlıyoruz ama ondan önce bize 2 sefer ayar vermeye kalktılar. Muhtıralara, darbelere 22 yılda hiç boyun eğmedik. Yetikiyi millet verir, millet alır." ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümündeyiz. Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 22 kuruluş yıl dönümümü ihya edeceğiz. Açıkçası AK Parti Türk siyasi hayatında kuruluşunda 14 ay sonra tek başına iktidara gelmiş yegane bir partidir. 14 Mayıs 2001'de partimizin 74 kurucusu başta Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dilekçesini verdik. Yurt genelinde teşkilatlanmaya başlamıştık ki seçim tarihi ilan edildi. Devlet Bahçeli o zaman çıkıp seçime gitmek gerektiğini söyledi. Yeni kurulmuş bir parti için bu önemli bir gelişmedir. Hem teşkilatları kuracaksınız hem kendinizi halka anlatmaya çalışacaksınız ve 1 sene içerisinde de seçime girip sonuç alacaksınız.
Biz o zaman Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulduk. Bugün bunun üzerine 100 tane daha parti geldi. Her kurulan parti iktidar olsaydı herhalde bu kadar zamanda 1 gün bile iktidar görevini ikimse yapamazdı. AK Parti'yi iktidara getiren dinamiklere iyi bakmak lazım.
VESAYET ODAKLARI İLE MÜCADELE
Vesayetin asıl karışımıza çıkışı e-Muhtıra ile oldu. Vesayet ile mücadelede biz 27 Nisan'ı önce hatırlıyoruz ama ondan önce bize 2 sefer ayar vermeye kalktılar. Muhtıralara, darbelere 22 yılda hiç boyun eğmedik. Yetikiyi millet verir, millet alır. 19 Kasım 2002'de iktidara geldik ve 58. Hükümet kuruldu. 8 Ocak'ta gazetelerin başlıklarını açın bakın. Denizli'de yaşanan bir olay üzerine; Laiklik tehdit altındadır bu hükümet şöyle böyle diye bize bir giydirdiler. 8 Ocak 2003 tarihinde biz bunu yaşadık. Fakat bu o zaman gündeme çok gelmedi. O gün Diyarbakır'da bir uçak kazası yaşandı ve 5 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. O gün verilen muhtıra güme gitti. Ondan sonra bu vesayet alışkanlığı bitmedi. Cumhuriyet mitinglerini hatırlayın daha sonra ortaya çıkan Balyoz, Ergenekon gibi yapılaşmaları hatırlayın. Ve Yine 2003 mayıs ayında Cumhuriyet gazetesi 'Genç subaylar tedirgin' diye başlık attılar. Bunlar neyi gösteriyor? Halk bir kara veriyor ama Ankara'daki kendilerini ülkenin rejimin de iktidarın sahibi gibi göre vesayet odakları bir türlü bunu kabullenemiyor. Biz bunu yaşadık. Bunun su yüzüne çıkması resmen 27 Nisan 2007'de karşılaştık."
15 TEMMUZ'DA NELER YAŞANDI?
Biz o gün çalışmalarımızı yaptık ve akşam saatlerinde 9 bini köprüden geçtik ve o zaman bir şey yoktu. Aslında köprüden geçtiğimizde Avrupa yakasına gidişte faaliyet başlamış. Biz köprüden geçtikten sonra arkadaşlarımıza serbestsiniz dedik ve onlarda Kuzguncuk tarafında doğru evlerine gittiler. Onları durdurmuşlar ve arabada Başbakanlığın amblemini görüp harekete geçmişler. Bizim arabayı tekmeleyip arkadaşlarımızı darp etmişler. O çocuklar bizim koruma müdürüne telefon etti. Ben de orada Kozyatağı'nda otoyol gişelerindeyim. Bana köprünün tutulduğunu ve darbe olduğunu söylediler. Ben de şakanın zamanı mı dedim? Saat kaç ne darbesi? Benimle kafa mı buluyorsun diye söylendim. Arkadaşlarımızın dövüldüğünü biz böyle öğrendik.
Orada ben geri dönülmesi emrini verdim; Kim bu densizler? Ben geri dönmek için uğraşırken koruma müdürü oraya götürmeyeceğini oradaki şartları bilmediğini ve bizim açık hedef olduğumuzu söyledi. Oradaki durumu anlamandan beni götüremeyeceğini söyledi. Oradan Tuzla'ya eve gittik. Oradan İstanbul Valisini, 1. Ordu Komutanı'nı, Ankara Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürünü tek tek aradım. O arada tabi saat 10'unu geçiyor. O zaman Paralel Yapı diyoruz ve onların bir işi olduğunu söyledik ve biz de bu kanaat oluştu. Bunun emir-komuta sisteminde yapılan bir iş olmadığını anladık.
Cumhurbaşkanımız 'Ucunda ölüm bile olsa pabuç bırakmayız' dedi.
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