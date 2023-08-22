AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber’de

15 TEMMUZ'DA NELER YAŞANDI?

Biz o gün çalışmalarımızı yaptık ve akşam saatlerinde 9 bini köprüden geçtik ve o zaman bir şey yoktu. Aslında köprüden geçtiğimizde Avrupa yakasına gidişte faaliyet başlamış. Biz köprüden geçtikten sonra arkadaşlarımıza serbestsiniz dedik ve onlarda Kuzguncuk tarafında doğru evlerine gittiler. Onları durdurmuşlar ve arabada Başbakanlığın amblemini görüp harekete geçmişler. Bizim arabayı tekmeleyip arkadaşlarımızı darp etmişler. O çocuklar bizim koruma müdürüne telefon etti. Ben de orada Kozyatağı'nda otoyol gişelerindeyim. Bana köprünün tutulduğunu ve darbe olduğunu söylediler. Ben de şakanın zamanı mı dedim? Saat kaç ne darbesi? Benimle kafa mı buluyorsun diye söylendim. Arkadaşlarımızın dövüldüğünü biz böyle öğrendik.

Orada ben geri dönülmesi emrini verdim; Kim bu densizler? Ben geri dönmek için uğraşırken koruma müdürü oraya götürmeyeceğini oradaki şartları bilmediğini ve bizim açık hedef olduğumuzu söyledi. Oradaki durumu anlamandan beni götüremeyeceğini söyledi. Oradan Tuzla'ya eve gittik. Oradan İstanbul Valisini, 1. Ordu Komutanı'nı, Ankara Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürünü tek tek aradım. O arada tabi saat 10'unu geçiyor. O zaman Paralel Yapı diyoruz ve onların bir işi olduğunu söyledik ve biz de bu kanaat oluştu. Bunun emir-komuta sisteminde yapılan bir iş olmadığını anladık.

Cumhurbaşkanımız 'Ucunda ölüm bile olsa pabuç bırakmayız' dedi.

Ayrıntılar geliyor...