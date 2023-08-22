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Haberler Galeri Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...

Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik çalışmaların yapılması talimatını verdi. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili olarak "İnşallah onları memnun edecek adımlar atacağız" açıklamasını yaptı. Emeklilerin gelirini artıracak çalışma merakla beklenirken, iyileştirmeye yönelik farklı formüller de gündeme geldi. Peki, emekli ne kadar zam alacak? İyileştirmede hangi formüller gündemde? En düşük emekli aylıkları ne kadar olacak? İşte detayları…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 12:42
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Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...

Milyonlarca emekli, zam gelişmeleri için gelen açıklamarı yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerle ilgili çalışma talimatı sonrası hazırlıklar başladı. Başkan Erdoğan, dün memur zammı çalışmasının ay sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Memurlara zam gelirken, emeklilere hiçbir şey gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi. Emeklilere yönelik çalışmanın detayları merakla beklenirken, farklı formüller gündemde. İşte son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İYİLEŞTİRMEDE HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

EN DÜŞÜK AYLIK NE KADAR OLACAK?

Emeklilere yönelik çalışma yapılması talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün de bu konuda "İnşallah onları memnun edecek adımlar atacağız" dedi. Emeklilerin gelirini artıracak çalışma merakla beklenirken, iyileştirmeye yönelik farklı formüller de gündeme geldi. İşte detayları…

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Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...

Milyonlaraca emekliyi zam heyecanı sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerle ilgili çalışma yapılması talimatını verdiği, hazırlıkların başladığı açıklanmıştı.

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Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...

Başkan Erdoğan dün de memur zammı ile ilgili çalışmanın ay sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Memurlarımıza zam gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi. Emeklilere yönelik çalışmanın detayları merak edilirken, bu konuda çeşitli formüller geliyor.

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Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...

BİRBİRİ ARDINA ADIM ATILDI

Bu yılın Ocak ayında zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti.