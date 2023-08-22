Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik çalışmaların yapılması talimatını verdi. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili olarak "İnşallah onları memnun edecek adımlar atacağız" açıklamasını yaptı. Emeklilerin gelirini artıracak çalışma merakla beklenirken, iyileştirmeye yönelik farklı formüller de gündeme geldi. Peki, emekli ne kadar zam alacak? İyileştirmede hangi formüller gündemde? En düşük emekli aylıkları ne kadar olacak? İşte detayları…