22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Karadeniz'de çifte saldırı! Rus savaş uçakları Ukrayna'ya ait iki askeri botu imha etti

Karadeniz'de çifte saldırı! Rus savaş uçakları Ukrayna'ya ait iki askeri botu imha etti

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.08.2023
ABONE OL
Karadeniz’de çifte saldırı! Rus savaş uçakları Ukrayna’ya ait iki askeri botu imha etti

Doğu Avrupa'daki savaşın merkez üssü haline gelen Karadeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. Rusya, Yılan Adası yakınlarında Ukrayna'ya ait iki askeri botun yok edildiğini açıkladı.

Rusya Ukrayna savaşı intikam saldırıları ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Moskova'ya İHA ve SİHA'larla saldırmasının ardından Rusya, Ukrayna'ya ait ABD yapımı 2 askeri botu imha etti. Askerlerden haber alınamıyor.

Sıcak gelişmeyi, Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus hava kuvvetleri tarafından tespit edilen ABD yapımı askeri sürat botunun Yılan Adası yakınlarında imha edildiği belirtildi.

Su-30 tipi Rus savaş uçağı ile vurulan botta askerlerin bulunduğu bildirilirken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Parçalara ayrılarak yok edildiği kaydedilen askeri bot, Rusya'nın gün içerisinde imha ettiği ikinci bot oldu.

Kievli yetkililer de sabahın erken saatlerinde Ukrayna ordusuna ait bir gözlem botunun, Rus savaş uçağı tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Çernihiv kentine saldırısında biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 130 kişi yaralandı. Moskova yönetimi bir yandan da Kiev'in karşı saldırılarının önlendiğini duyurdu.

Karadeniz’de çifte saldırı! Askerlerden haber yok KARADENİZ'DE ÇİFTE SALDIRI! ASKERLERDEN HABER YOK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA