Karadeniz'de çifte saldırı! Rus savaş uçakları Ukrayna'ya ait iki askeri botu imha etti
ÖZEL HABER A Haber
Doğu Avrupa'daki savaşın merkez üssü haline gelen Karadeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. Rusya, Yılan Adası yakınlarında Ukrayna'ya ait iki askeri botun yok edildiğini açıkladı.
Sıcak gelişmeyi, Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus hava kuvvetleri tarafından tespit edilen ABD yapımı askeri sürat botunun Yılan Adası yakınlarında imha edildiği belirtildi.
Kievli yetkililer de sabahın erken saatlerinde Ukrayna ordusuna ait bir gözlem botunun, Rus savaş uçağı tarafından imha edildiğini duyurmuştu.
Öte yandan Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Çernihiv kentine saldırısında biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 130 kişi yaralandı. Moskova yönetimi bir yandan da Kiev'in karşı saldırılarının önlendiğini duyurdu.
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