Karadeniz’de çifte saldırı! Rus savaş uçakları Ukrayna’ya ait iki askeri botu imha etti

Rusya Ukrayna savaşı intikam saldırıları ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Moskova'ya İHA ve SİHA'larla saldırmasının ardından Rusya, Ukrayna'ya ait ABD yapımı 2 askeri botu imha etti. Askerlerden haber alınamıyor.