Memur maaş zammına %15+%10+%6+%5’lik hesap! Emekliye 8.077’lik seyyanen artış piyangosu! Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Macaristan dönüşü emekliye ek zam, memur maaşları ve diğer çalışanlar için önemli açıklamalarda bulundu:

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."