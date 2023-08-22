22 Ağustos 2023, Salı
Memur maaş zammına %15+%10+%6+%5'lik hesap! Emekliye 8.077'lik seyyanen artış piyangosu! Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge...
2023 Toplu Sözleşme görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda. Toplu sözleşme zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Bakan Işıkhan'un hükümetin tekliflerini açıklaması yakın bir zamanda gerçekleşecek. Bu süreçte, memurlar için yeni haklar da gündeme gelecek. Son teklif ve enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, yaklaşık 6 milyon vatandaşı etkileyen memur ve emekli zammının yüzde 45 civarında olması bekleniyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 22.08.2023 18:27
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