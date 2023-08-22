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Haberler Galeri Memur maaş zammına %15+%10+%6+%5'lik hesap! Emekliye 8.077'lik seyyanen artış piyangosu! Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge...

Memur maaş zammına %15+%10+%6+%5'lik hesap! Emekliye 8.077'lik seyyanen artış piyangosu! Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge...

2023 Toplu Sözleşme görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda. Toplu sözleşme zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Bakan Işıkhan'un hükümetin tekliflerini açıklaması yakın bir zamanda gerçekleşecek. Bu süreçte, memurlar için yeni haklar da gündeme gelecek. Son teklif ve enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, yaklaşık 6 milyon vatandaşı etkileyen memur ve emekli zammının yüzde 45 civarında olması bekleniyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 18:27
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Memur maaş zammına %15+%10+%6+%5’lik hesap! Emekliye 8.077’lik seyyanen artış piyangosu! Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge...

2023 Toplu Sözleşme görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda. Toplu sözleşme zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Bakan Işıkhan'un hükümetin tekliflerini açıklaması yakın bir zamanda gerçekleşecek. Bu süreçte, memurlar için yeni haklar da gündeme gelecek. Son teklif ve enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, yaklaşık 6 milyon vatandaşı etkileyen memur ve emekli zammının yüzde 45 civarında olması bekleniyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaş zammına %15+%10+%6+%5’lik hesap! Emekliye 8.077’lik seyyanen artış piyangosu! Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge...

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN 4. TOPLANTIDA 3. ZAM TEKLİFİ GELİYOR

Ağustos ayı ile başlayan Toplu Sözleşme Görüşmeleri için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün 4. toplantı sonrası 3. zam teklifi ve sosyal haklar için açıklamada bulunması bekleniyor.

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Memur maaş zammına %15+%10+%6+%5’lik hesap! Emekliye 8.077’lik seyyanen artış piyangosu! Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge...

Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.

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Memur maaş zammına %15+%10+%6+%5’lik hesap! Emekliye 8.077’lik seyyanen artış piyangosu! Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Macaristan dönüşü emekliye ek zam, memur maaşları ve diğer çalışanlar için önemli açıklamalarda bulundu:

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

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Memur maaş zammına %15+%10+%6+%5’lik hesap! Emekliye 8.077’lik seyyanen artış piyangosu! Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli ve memur zammı üzerinde koordineli çalışıyor. Bakan Işıkhan teknik, Bakan Şimşek de bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.