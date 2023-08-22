SSK, BAĞKUR, 4C'li emekli zamlı maaş takvimi netleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına yatacak! 7.500, 8.000, 9000 TL alanlar….

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarıyla düzenlenmektedir. Bu ödeme sistemine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular için emekli maaşı ödeme tarihleri farklılık gösterebilmektedir. SSK, BAĞKUR, 4C'li emekli zamlı maaş takvimi netleşti. İşte tarihler...