22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK, BAĞKUR, 4C'li emekli zamlı maaş takvimi netleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına yatacak! 7.500, 8.000, 9000 TL alanlar….

SSK, BAĞKUR, 4C'li emekli zamlı maaş takvimi netleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına yatacak! 7.500, 8.000, 9000 TL alanlar….

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarıyla düzenlenmektedir. Bu ödeme sistemine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular için emekli maaşı ödeme tarihleri farklılık gösterebilmektedir. SSK, BAĞKUR, 4C'li emekli zamlı maaş takvimi netleşti. İşte tarihler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 17:57 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 17:57
  • 1
  • 7
SSK, BAĞKUR, 4C’li emekli zamlı maaş takvimi netleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına yatacak! 7.500, 8.000, 9000 TL alanlar….

Milyonlarca emekli vatandaşın büyük bir merakla beklediği zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri, Ağustos ayının son günleriyle merak ediliyor. Kademeli olarak hesaplara geçen maaşlara ilişkin takvim detayı araştırılıyor. Emekliler, özellikle maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
SSK, BAĞKUR, 4C’li emekli zamlı maaş takvimi netleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına yatacak! 7.500, 8.000, 9000 TL alanlar….

ÖDEMELER BAŞLADI

Emekli maaş ödemeleri bugün itibariyle başladı ve 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Örneğin maaş ödemesi Cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken Pazar gününe rastlayanlar ise Pazartesi günü ödemelerini alıyor.

  • 3
  • 7
SSK, BAĞKUR, 4C’li emekli zamlı maaş takvimi netleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına yatacak! 7.500, 8.000, 9000 TL alanlar….

AĞUSTOS AYI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor.

  • 4
  • 7
SSK, BAĞKUR, 4C’li emekli zamlı maaş takvimi netleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına yatacak! 7.500, 8.000, 9000 TL alanlar….

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

  • 5
  • 7
SSK, BAĞKUR, 4C’li emekli zamlı maaş takvimi netleşti! 16.2 milyonun o tarihte hesabına yatacak! 7.500, 8.000, 9000 TL alanlar….

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,