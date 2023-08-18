18 Ağustos 2023, Cuma
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Rusya'ya rağmen ilk sefer! Ukrayna'dan yola çıkan ilk ticari gemi Karadeniz'i geçti
Tahıl anlamasından çekilen Rusya tüm gemilerin askeri hedef sayılacağını açıklamıştı. Bu açıklamaya rağmen Ukrayna'dan yola çıkan ilk ticari gemi Karadeniz'i geçerek İstanbul'a ulaştı. Gemi Rusya'nın hedefi olmadan Karadeniz'i nasıl geçti? Bundan sonra Ukrayna'dan gemiler aynı yolu izleyerek Karadeniz'i geçebilecek mi? Rusya'nın yaklaşımı ne olacak? Tahıl koridoru devam mı, yeni rota mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.