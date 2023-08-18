Tuna koridoru nereden geçiyor? Ukrayna tahılının ihracına Tuna güzergahı alternatif olur mu?

Rusya'nın 17 Temmuz'da çekildiği tahıl anlaşmasının ardından yeni koridor arayışları ve bu konuda müzakereler sürüyor. Ukrayna tahılının yeniden ihracı için ise Tuna koridoru gündemde. Wall Street Journal'a göre ABD'li yetkililer Türkiye, Ukrayna ve komşularıyla Tuna güzergahındaki trafiği artırmak için görüşmeler yapıyor. Peki Tuna koridoru nedir, nereden geçiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan güvenlik ve strateji uzmanı İbrahim Keleş değerlendirdi.

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