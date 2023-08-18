18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tuna koridoru nereden geçiyor? Ukrayna tahılının ihracına Tuna güzergahı alternatif olur mu?

Tuna koridoru nereden geçiyor? Ukrayna tahılının ihracına Tuna güzergahı alternatif olur mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2023 16:46
Güncelleme:18.08.2023 16:47
Rusya'nın 17 Temmuz'da çekildiği tahıl anlaşmasının ardından yeni koridor arayışları ve bu konuda müzakereler sürüyor. Ukrayna tahılının yeniden ihracı için ise Tuna koridoru gündemde. Wall Street Journal'a göre ABD'li yetkililer Türkiye, Ukrayna ve komşularıyla Tuna güzergahındaki trafiği artırmak için görüşmeler yapıyor. Peki Tuna koridoru nedir, nereden geçiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan güvenlik ve strateji uzmanı İbrahim Keleş değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti iktidarında Türk dış politikası
AK Parti iktidarında Türk dış politikası
Tuna koridoru nereden geçiyor?
Tuna koridoru nereden geçiyor?
TOGG teslimatları sürüyor
TOGG teslimatları sürüyor
Kaçakçılıkla mücadele tam gaz!
Kaçakçılıkla mücadele tam gaz!
Orman yangınlarının failleri yakalandı!
Orman yangınlarının failleri yakalandı!
Teknoloji rüzgarı bu yıl Ankara’da esecek
Teknoloji rüzgarı bu yıl Ankara’da esecek
11 bin 300 yıllık kalıntılar!
11 bin 300 yıllık kalıntılar!
NATO’dan Gökçen Fırat’a övgü dolu sözler
NATO'dan Gökçen Fırat'a övgü dolu sözler
CHP’de değişim tartışmasında yeni perde!
CHP'de değişim tartışmasında yeni perde!
“3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası
“3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası
Kamışlı’da neler oluyor?
Kamışlı'da neler oluyor?
Suriye’de ABD-YPG tatbikatı!
Suriye'de ABD-YPG tatbikatı!
Daha Fazla Video Göster