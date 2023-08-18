Koranavirüs, Ukrayna savaşı ve enflasyon! Ülkeler hayat pahalılığı ile mücadele ediyor

Kanadalı kadın, "İnsanlar Kanada'da nasıl hayatta kalabiliyor bilmek istiyorum. Ailem bana destek veriyor, birçok konuda çok şanslıyım ancak bu ülkede hapsolmuş gibi hissediyorum. İyi bir eğitimim ve işim olmasına rağmen çok az maaş alıyorum. Hiçbir şey satın alamıyorum, kiramı dahi ödeyemiyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Her ülke bu durumda biliyorum ancak sadece küçük bir evim olsun istiyorum. Ev dahi alamıyorum çünkü her şey çok pahalı." dedi.