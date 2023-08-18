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Koranavirüs, Ukrayna savaşı ve enflasyon! Ülkeler hayat pahalılığı ile mücadele ediyor

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Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Koranavirüs, Ukrayna savaşı ve enflasyon! Ülkeler hayat pahalılığı ile mücadele ediyor

Hızla yükselen enflasyon dünyanın dört bir yanında aşırı hayat pahalılığına ve yüksek kiralara neden oldu. Özellikle ABD'de hükümet enflasyonla mücadele etmeye çalışsa da aileler ülkedeki duruma tepkilerini video çekerek dile getirdi.

Koronavirüs salgını, Ukrayna savaşı. Hızla artan enflasyon… Dünyanın dört bir yanında ülkeler artan hayat pahalılığıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Özellikle ABD ve Kanada gibi gelişmiş ve kalabalık nüfuslu ülkelerde kira fiyatlarının artması büyük bir krize neden oldu.

Sosyal medyada çok sayıda kişi birbiri ardında yaşadıkları ekonomik zorlukları anlattı. Kanadalı bir genç kadın o sırada gözyaşlarını tutamadı.

Kanadalı kadın, "İnsanlar Kanada'da nasıl hayatta kalabiliyor bilmek istiyorum. Ailem bana destek veriyor, birçok konuda çok şanslıyım ancak bu ülkede hapsolmuş gibi hissediyorum. İyi bir eğitimim ve işim olmasına rağmen çok az maaş alıyorum. Hiçbir şey satın alamıyorum, kiramı dahi ödeyemiyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Her ülke bu durumda biliyorum ancak sadece küçük bir evim olsun istiyorum. Ev dahi alamıyorum çünkü her şey çok pahalı." dedi.

Bir diğer hayat pahalılığının yaşandığı ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Hükümet artan enflasyonu düşürmekle mücadele ederken ABD'li bir anne çocuklarına yetemediği için isyan etti.

ABD'li kadın, "Bir anne olarak çaresiz hissetmekten çok yoruldum. Çocuklarımın çırpındığını görüyorum. Ben onların yaşındayken daha az kazanıyordum ancak çok fazla şey alabiliyordum. Şimdi ise küçücük bir ev için milyonlarca dolar kazanmak gerekiyor. Daha önce orta sınıf, üst sınıf gibi kavramlar vardı. Artık ABD'de ya aşırı zenginsiniz ya da tamamen fakirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ülkeler hayat pahalılığı ile mücadele ediyor ÜLKELER HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR
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