Hakan Fidan'dan kritik görüşme! Tahıl koridorunda büyük hamle: Gözler Türkiye ile İtalya temasında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahıl Koridoru için yürüttüğü diplomasi hamleleri devam ederken, Bakan Hakan Fidan da bu doğrultuda İtalya ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüşmesinde Tahıl Koridoru konusunu masaya yatırdı. Bilindiği üzere Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmadan çekilmiş ve dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmeye çevrilmişti...
2022 yılı Şubat ayında başayan Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle ülkeler arasındaki olası gıda krizine karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tahıl koridoru anlaşması dünya pazarına umut oldu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, Rusya'dan gelecek olan tahılın sevkiyatının yapılacağının müjdesini vermişti. Öte yandan Erdoğan, "Tahılın Afrika'daki fakir ülkelere gönderilmesi konusunda hemfikiriz." açıklamasında bulunmuştu. Konuya ilişkin son detaylar, Türkiye ile İtalya görüşmesinde konuşuldu.
TAHIL KORİDORU KONUSUNDA DÜNYANIN TEK UMUDU TÜRKİYE!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü. Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ilişkilerin konuşulduğu toplantıda en temel noktalarından biri de tahıl krizi oldu.
Yapılan açıklamaya göre yapılan görüşmede 'Karadeniz tahıl girişimi' konusunun da ele alındığı belirtildi.
ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ
Dünya basınından Wion, Rusya'nın, Erdoğan'dan Afrika'ya tahıl ihracatına yardım etmesini istediğini belirtmişti. Katar merkezli Al Jazeera ise; Putin'in Afrika'ya tahıl ihraç etmek için Erdoğan'dan yardım istediğini yazmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma (JSGA) alımı başvuru sonuçları açıklandı! Jandarma 770 askeri öğrenci subay ve astsubay alımı sonuçları sorgulama...
- AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ | AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi açıklandı!
- SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın prim gün tablosu…
- SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin
- Galatasaray'da Nelsson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine "Türk Duvarı" çelmesi!
- Gelinim Mutfakta 8 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
- Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...
- Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...
- İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu? TAM - ÖĞRENCİ AKBİL...
- İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık akbil, İstanbul kart abonman fiyatları zamlandı mı?
- 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak? KYK burs ve kredileri zamlanacak mı, artacak mı?
- Galatasaray transferde çalıma doymuyor! Tete'den al haberi! Piyasa değeri...