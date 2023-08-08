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Hakan Fidan'dan kritik görüşme! Tahıl koridorunda büyük hamle: Gözler Türkiye ile İtalya temasında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Hakan Fidan’dan kritik görüşme! Tahıl koridorunda büyük hamle: Gözler Türkiye ile İtalya temasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahıl Koridoru için yürüttüğü diplomasi hamleleri devam ederken, Bakan Hakan Fidan da bu doğrultuda İtalya ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüşmesinde Tahıl Koridoru konusunu masaya yatırdı. Bilindiği üzere Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmadan çekilmiş ve dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmeye çevrilmişti...

2022 yılı Şubat ayında başayan Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle ülkeler arasındaki olası gıda krizine karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tahıl koridoru anlaşması dünya pazarına umut oldu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, Rusya'dan gelecek olan tahılın sevkiyatının yapılacağının müjdesini vermişti. Öte yandan Erdoğan, "Tahılın Afrika'daki fakir ülkelere gönderilmesi konusunda hemfikiriz." açıklamasında bulunmuştu. Konuya ilişkin son detaylar, Türkiye ile İtalya görüşmesinde konuşuldu.

TAHIL KORİDORU KONUSUNDA DÜNYANIN TEK UMUDU TÜRKİYE!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü. Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ilişkilerin konuşulduğu toplantıda en temel noktalarından biri de tahıl krizi oldu.

Yapılan açıklamaya göre yapılan görüşmede 'Karadeniz tahıl girişimi' konusunun da ele alındığı belirtildi.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Dünya basınından Wion, Rusya'nın, Erdoğan'dan Afrika'ya tahıl ihracatına yardım etmesini istediğini belirtmişti. Katar merkezli Al Jazeera ise; Putin'in Afrika'ya tahıl ihraç etmek için Erdoğan'dan yardım istediğini yazmıştı.

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