Hakan Fidan’dan kritik görüşme! Tahıl koridorunda büyük hamle: Gözler Türkiye ile İtalya temasında

TAHIL KORİDORU KONUSUNDA DÜNYANIN TEK UMUDU TÜRKİYE!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü. Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ilişkilerin konuşulduğu toplantıda en temel noktalarından biri de tahıl krizi oldu.

Yapılan açıklamaya göre yapılan görüşmede 'Karadeniz tahıl girişimi' konusunun da ele alındığı belirtildi.