Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da! Tahıl koridoru meselesi nasıl çözülecek? ABD ve Alman basını umutlarını Türkiye'ye bağladı
Dünyanın gözü Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen Tahıl Koridoru Anlaşmasında... Rusya'nın anlaşmayı iptal ettiğini duyurmasının ardından, ABD basınında yeni Karadeniz planı manşetlerdeki yerini aldı. Wall Street Journal plan kapsamında ABD'nin Türkiye ile de görüşme halinde olduğunu duyurdu. Alman basını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin denklemdeki konumuna dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.
Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı.
Karadeniz'deki tahıl anlaşmasını yeniden edebilmek için masada pek çok plan var.
ABD merkezli Wall Street Journal, ABD'nin alternatif bir rota belirlemek için Türkiye ile görüştüğünü yazdı.
Tahıl Koridoru anlaşması, Türkiye ve BM arabuluculuğunda 27 Temmuz 2022'de imzalanmıştı. Anlaşma gereği Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzhne limanlarından gelen ürünler İstanbul Boğazı'nda; BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin bizzat gemiye çıkarak yaptığı denetimlere tabi tutuluyordu...
Putin'in kararı sonrası anlaşmanın geçersiz olduğunu hatırlatan WSJ, ABD'nin alternatif bir rota üzerinden Ukrayna tahıl ihracını mümkün kılmak istediğini yazdı.
WSJ'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD alternatif bir tahıl ihracat rotası oluşturmak için Türkiye, Ukrayna ve bölgedeki diğer müttefiklerle görüşmelerde bulunuyor.
Haberde tahıl anlaşmasının sona ermesinden sonra öne çıkan alternatif rota ise Tuna Nehri olarak gösterildi.
Buna göre, Ukrayna tahılı Romanya limanlarına taşıyacak buradan da tahıl dünyaya dağıtılacak.
Bunun daha yavaş ve daha maliyetli olduğunun atlını çizen WSJ bir diğer konunun ise güvenlik olduğuna vurgu yaptı.
ABD'li yetkililer gazeteye, Tuna Nehri üzerindeki Ukrayna limanlarına gidip gelen gemileri korumak için askeri seçeneklerin de değerlendirildiğini söyledi.
WSJ Karadeniz tahılı için yeni planı yazarken Alman basınından dikkat çeken bir Haber geldi.
Frankfurter Rundschau Türkiye'nin bölgedeki önemine vurgu yaptı.
İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.
'ABD alternatif bir rota üzerinde çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye, Rusya'yı tahıl anlaşmasına geri dönmeye ikna etmeye odaklanmış görünüyor' diyen Alman gazete Türkiye'nin hem Batı hem de Rusya ile görüşmelere devam ettiğini yazdı.
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