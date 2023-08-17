Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’da! Tahıl koridoru meselesi nasıl çözülecek? ABD ve Alman basını umutlarını Türkiye’ye bağladı

İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.

'ABD alternatif bir rota üzerinde çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye, Rusya'yı tahıl anlaşmasına geri dönmeye ikna etmeye odaklanmış görünüyor' diyen Alman gazete Türkiye'nin hem Batı hem de Rusya ile görüşmelere devam ettiğini yazdı.