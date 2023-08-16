%25 kira zammı sınırı sürecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan A Haber’e özel açıklamalar

Kira sözleşmesinde şu tarihte boşaltacağım diye yapılan ifade geçersiz. Tahliye taahhüdünde bulunması gerekir. Yeni kira sözleşmesinden sonraki bir zamanda tahliye taahhüdünde bulunması gerekir kiracının. Bu taahhüde dayanarak ancak tahliye davası söz konusu olabilir.

Bu tahliye taahhütnamesinin geçerliliği ile ilgili tartışmalar söz konusu bunun noterden yapılması noktasında talepler var. Ya da belli bir süre tahliye tarihlerinin geçerli olmaması yönünde bir kanuni düzenleme gerektiği yönünde görüşler de var. Tüm bunların kiracı kiralayan dengesini de gözeterek düzenleme yapılması gerekir. Bu konuda bir çalışma yapmak da gerekiyor.

Arabuluculuk müessesi uyuşmazlıkları aza indirecektir. TBMM açıldıktan sonra yeni değerlendirmeler ışığında yeni düzenlemeler yapılabilir tabii ki.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

Medeni kanunumuzda 1988 yılına kadar bir yıl süreydi nafaka sonrasında süresiz hale getirildi. Bu konuda tartışmalar çok.

Nafaka alacaklısıyla nafaka borçlusundaki dengeyi de gözetmek gerekiyor. Aslında bu konu aile hukuku ile ilgili bir konu. Geniş bir çalışmamız var. Bilim komisyonumuz şu anda çalışıyor. Özellikle boşanma davalarının nafaka ve tazminat davalarından ayrı tutularak uzun süren boşanma davalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü tarafları mağdur eden bir durum söz konusu. Nafaka ve tazminatla ilgili kararlar geciktiği için bu konuda kara verilemediği için mal ayrılığı nedeniyle ilgili tartışmalar uzun sürüyor bunlar bitmeden de boşanmaya karar verilemediği için her ikisi birden birlikte devam ettiğinde çok uzun süren bir dava söz konusu oluyor. Davalı ve davacı kadını ve erkeği mağdur eden bir durum.

Hem erkeklerin hem kadınların mağduriyet yaşamaması gerek.

YENİ DÜZENLEME GELİYOR

İleri yaşta evlenmeleri de mümkün olmuyor. Yeni bir aile kurmaları mümkün olmuyor. Aile hukukunu toptan ele alacak bir düzenlememiz söz konusu olacak.



Düzenleme yeni dönemde Meclis'in gündemine gelecek.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE

Değişiklik teklifimiz var. Anayasa komisyonundan geçti.

Muhalefet destek vermedi. Uzlaşma sağlanamadı. Sonrasında deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık gündem değişti.

Aileyi tehdit eden birçok husus var. Bunlardan bir tanesi de aileyi sapkın akımlardan korumaya yönelik düzenleme. Orada da evlilik birliği yalnızca kadın ile erkek arasında kurulabileceğine ilişkin bir düzenleme. Buna hiç kimsenin itiraz etmemesi gerekir.

YENİ ANAYASA SÜRECİ

Asıl hedefimiz bizim demokratik sivil bir anayasa. Bu konudaki kararlılığımız da sürüyor.

82 anayasası bir darbe anayasası. Vesayetçi anlayışı ortadan kaldırmak için çok sayıda değişiklikleri son 21 yılda gerçekleştirdik. Özellikle AYM'nin yapısı HSYK'nın yapısı bunlar demokratik hukuk devleti uygun hale getirildi. Yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, sıkıyönetimin kaldırılması, darbecilerin yargılanamayacağına ilişkin hükmün kaldırılması, işte kişisel verilerin korunması bireysel başvuru hakkı, kadın hakları, çocuk hakları tüm bunlar anayasamıza son 10-15 yılda giren hususlar.

En önemli reform da hükümet sistemiyle ilgili. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile de o krizler üreten darbelere muhtıralara yol açan vesayetçi anlayışı yeşerten parlamenter sistem yerine hızlı karar alan daha demokratik vatandaşlarımızın doğrudan yürütmeyi belirlediği sisteme geçtik. Hem hukuk alanında hem idare alanında önemli reformlar gerçekleştirdik.

Reformlar oradaki darbeci ruhu tamamen ortadan kaldıramadı.

Değişiklik zaruri, milletimiz demokratik anayasaya kavuşmalı.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Tüm siyasi partilerin meselesidir bu. Muhalefetin de bu anlamda uzlaşmaya yanaşması gerekir. Geçmiş dönemlerde uzlaşma konusunda adımlar atıldı ama bu dönemde milletimize olan borcumuzu tüm siyasi partiler olarak yerine getirmemiz gerekir.

Katılmak istemeyenlere de yeri geldiğinde milletimiz cevabı verecektir.