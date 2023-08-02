Ev fiyatları düşecek mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber’de

İşte o açıklamalardan satır başları;

DEPREM BÖLGESİNİN İNŞASINDA SON DURUM

Asrın felaketi desek de şahsi kanaatim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde başımıza gelebilecek en büyük felaketle karşılaştık. 18 il etkilendi bundan 14 milyon insan etkilendi. 850 bin bağımsız birim yıkıldı harap oldu veya yıkılacak ağır hasarlı. Bunun 680 bini konut 170 bini de dükkan iş yeri depo vesaire gibi yerler. Biz o bölgede Bakanlık olarak ilk günlerde hızlı davranıp önce rezerv alanlar tespit etmişiz sağlam zeminlerde 180 bin civarında konutun inşasına başlamışız. Bunlar şehrin merkezlerinden 5 km, 7 km veya 10 km uzakta yerler.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ HANGİ AŞAMADA?

Bir taraftan da şimdi yerinde dönüşüm diye bir proje açıkladık. Vatandaş evini kendi yerinde yapmak isterse ona da destek verelim diye. Sayı da baya oldu. Bunun sebebi bir taraftan gerektiği kadar rezerv alan bulamıyoruz. Bir taraftan da vatandaş hatırasının olduğu yerde daha önce çocukluğunun geçtiği veya komşu ilişkisinin bulunduğu yerlerden ayrılmak istemiyor. Eski yerinde hayatını devam ettirmek istiyor.